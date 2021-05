Primarie del centrosinistra 2021, Imma Battaglia in standby

“Io candidata sindaca alle primarie? Per ora ne stiamo parlando, ma serve una progettualità e una condivisione collettiva”: Imma Battaglia risponde così a Roma Today, riguardo il suo impegno diretto per la capitale d’Italia come candidata alle primarie del centrosinistra. “Lo sto dicendo a tutti”, continua, “io faccio parte del gruppo di Liberare Roma, con Amedeo Ciaccheri e con Massimiliano Smeriglio, mi interessa con loro costruire una progettualità a lungo termine e un collettivo di compagni di viaggio - ovvero un gruppo che voglia costruire una proposta politica con una chiave un po’ più ampia dei pur rispettabili percorsi individuali.

Per parte mia non ho un narcisismo spiccato, penso che per fare il sindaco di Roma serva uno sguardo a 360 gradi perché la capitale è una città difficile che merita spirito di sacrificio e che le persone si mettano a disposizione delle persone e non del potere. Io per Roma ho un sogno”, continua Battaglia, “se questo è un sogno di tante persone io metto a disposizione la combattente che c’è in me”.

Secondo l’ex consigliera comunale, per la maturazione del quadro serve ancora tempo: “Arriveremo a definire insieme le condizioni, per ora credo che serva ancora un po’ di pazienza”, chiosa. Quanto al suo coinvolgimento nell’ambito della più ampia discussione sulla Roma dei diritti e più attenta alle questioni di genere, commenta: “Il mondo del futuro è un mondo dove la parità di genere è una colonna portante. Dove ci sono le donne c’è uguaglianza, in un mondo e in una città così verrebbe naturale una legge come il DDL Zan. Il mondo delle donne è naturalmente inclusivo, per questo se ci fossero più donne nella politica non avremmo tutto questo imbarazzo su questa proposta di legge. Ancora una volta prevalgono le ragioni del patriarcato e del maschilismo”.