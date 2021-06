Primarie Centrosinistra, Comitato Caudo: "Ci arrivano segnalazioni di violazioni in alcuni seggi"

Una dura accusa agita la domenica del centrosinistra, quella del 20 giugno in cui si stanno svolgendo le Primarie. Dall'account Twitter del comitato di Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra a Roma, infatti si legge come ci sarebbero state delle presunte anomalie durante le fasi di voto: "Ci arrivano segnalazioni da alcuni seggi di leggerezze nei controlli dei documenti o addirittura di palesi violazioni", Stando a quanto ricostruito da RomaToday, le anomalie, in particolare, sarebbero arrivate da un seggio della zona di Centocelle dove, restando sempre a chi denuncia il fatto, qualcuno avrebbe dato indicazione di voto sul posto ai cittadini e ci sarebbero anche schede precompilate con nomi e cognomi.

Ci arrivano segnalazioni da alcuni seggi di leggerezze nei controlli dei documenti o addirittura di palesi violazioni.#primarie20giugno — Comitato Caudo Sindaco (@ComitatoCaudo) June 20, 2021

Su Facebook Caudo, rivolgendosi ai suoi, ha provato a stemperare i toni, pur tenendo la guardia alta: "State facendo un gran lavoro e voglio dirvi ancora grazie. I nostri comportamenti sono sempre improntati alla fiducia e alla lealtà nei confronti degli avversari. Controlliamo con rigore e determinazione ma non alimentiamo clima di sospetto se non ci sono motivi evidenti. Dialoghiamo con tutte e tutti, la parola è il modo migliore di verificare le intenzioni delle persone".

Proprio in tema di indicazioni di voto, ieri, c'è stato un acceso dibattito social tra il segretario del Partito Democratico di Roma Andrea Casu e il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda: "Spero non sia vero e venga smentito al più presto che esponenti di Azione stiano in queste ore provando a condizionare le primarie di centrosinistra a cui Calenda ha scelto di non partecipare dando indicazioni di voto per un Sindaco che non voteranno alle elezioni", ha scritto Casu su Twitter.

Immediata la risposta di Calenda: "Noi non abbiamo dato alcuna indicazione. La mia posizione sulle primarie è netta dal primo giorno. Esponenti di Azione chi? Vi conosco mascherine quando iniziate con queste baggianate vuol dire che siete parecchio nervosi. Prima della fine lo diventerete parecchio di più". Il Pd romano ha fatto sapere che per le primarie sono in campo oltre 1000 volontari.