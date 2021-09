Scintille tra Raggi e Meloni, la sindaca: “Michetti chi?” La leader di FdI: “Virginia, pensa alle buche”

A meno di un mese dal voto si infiamma la campagna elettorale e volano stracci anche sui social. Ad accendere la miccia il post della sindaca di Roma, Virginia Raggi, contro Enrico Michetti “reo” di “aver dato buca” a Giorgia Meloni nella tappa elettorale che li vedeva ad Ostia, a piazza Anco Marzio.

Elezioni comunali, volano stracci tra Raggi e Meloni

“Michetti scappa ancora, stavolta da Giorgia Meloni. Che gli facessero paura i confronti lo sapevamo, ma ora dà buca anche a chi cerca di sostenerlo” - ha scritto Raggi facendo riferimento ai due confronti pubblici in cui il candidato sindaco di centrodestra ha lasciato il palco anzitempo. La prima volta in aperta polemica con gli altri tre maggiori competitor per il Campidoglio, l’ultima per incontrare i lavoratori di Atac.

Raggi contro il candidato sindaco di centrodestra: "Michetti chi?"

“Sui suoi manifesti leggevamo Michetti chi?. A venti giorni dal voto tanti romani ancora se lo stanno chiedendo…” - ironizza la Sindaca. “A Roma serve serietà, non una persona che, chiaramente, si sta prendendo gioco di tutti quei cittadini che tra tre settimane dovranno decidere chi vogliono alla guida di questa città”.



Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni. “Cara Virginia, capisco la vostra difficoltà ma cerchiamo di essere seri. Enrico Michetti e io condividiamo ogni passaggio, a differenza di quello che accade dalle vostre parti. Sono io che ho chiesto a Michetti di andare a un'altra manifestazione, perché sai com'è? Dalle nostre parti siamo molto richiesti e cerchiamo di arrivare ovunque. A te e a Conte non succede? Strano…” - il commento della leader di Fratelli d’Italia che poi attacca la sindaca sul suo operato in città. "Forse più delle ‘buche’ di Michetti, dovresti occuparti delle buche con cui i cittadini romani devono avere a che fare ogni giorno grazie al tuo immobilismo”. Alla conta dei like vince Meloni, oltre 21.200 per il suo commento contro gli appena 9mila di Raggi. Ma di questi tempi valgono solo le percentuali raccolte nelle urne.