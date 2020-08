Zingaretti rassicura i dem della Capitale: "Non sosterremo mai Raggi. Per Roma sono stati 5 anni drammatici"

Nel giorno in cui su Rousseau attivisti, militanti e politici del M5s hanno dato il via libera al Raggi bis e alla possibilità di alleanze locali con il Pd, Nicola Zingaretti rassicura i dem della Capitale e gela le speranze di Virginia Raggi di essere appoggiata dal Pd nella corsa verso il suo secondo mandato a Palazzo Senatorio nelle elezioni di Roma 2021.

"Noi non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perchè credo che sono stati 5 anni drammatici per Roma e occorre dare voce alla città e indicare una speranza nuova per Roma anche perchè all'Italia serve una Roma protagonista in positivo e quindi occorre costruire un progetto che ridia alla Capitale il giusto ruolo".

"E' tutto molto chiaro - ha aggiunto il leader dem a Orbetello dove si trovava per sostenere la candidatura di Giani alla presidenza della regione Toscana - i candidati delle amministrative 2021 si decidono dopo le amministrative del 2020, quindi non c'è nessun ritardo"

Da parte del segretario dem poi quello che sembra un appello ad alcuni big del partito: "E' tempo che nuovi leader si misurino nel rapporto con la mia città".

L'intervento di Zingaretti spegne sul nascere i forti mal di pancia che nel pomeriggio di venerdì 14 agosto si sono scatenati tra i democratici della Capitale, affatto disposti ad appoggiare l'attuale sindaca.