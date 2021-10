Elezioni Roma, nessun obbligo di 'green pass' per i presidenti di seggio e gli scrutatori

Il presidente di seggio e gli scrutatori sono da considerare lavoratori? Come tali va a loro richiesto il green pass? La domanda, affatto banale, è stata sciolta nella giornata di ieri da una circolare del Viminale.

Non è necessario il ‘green pass’ per i membri dei seggi che gestiranno i ballottaggi a Roma Capitale nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18. Neanche gli elettori sono sottoposti all’obbligo di esibire la certificazione verde. A stabilirlo una circolare del Viminale diffusa nel pomeriggio di venerdì. La decisione vale per tutti i comuni interessati dal secondo turno di voto.

Il prefetto Matteo Piantedosi nei giorni scorsi aveva ottenuto una serie di incontri e riunioni con Roma Capitale e con i vertici della Corte di Appello di Roma – che nomina i presidenti di seggio – per comprendere, dopo il 15 ottobre (data in cui la certificazione verde è obbligatoria)se fosse stato necessario possedere il green pass da parte dei membri dei seggi.

“Ci stavamo orientando verso la non necessità – considerato l’ex specialis, con una sua valenza autonoma e il protocollo sanitario firmato dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno in occasione del primo turno. Questa posizione ha trovato conferma in una circolare del Viminale in cui si dice che ne i presidenti, ne gli scrutatori ne i rappresentanti di lista devono possedere il ‘green pass’, e nemmeno gli elettori. Nessuno ha l’obbligo del green pass perché in un’ottica di continuità si applica il protocollo sanitario del primo turno. Come Prefettura abbiamo già provveduto a inviare questa circolare a Roma Capitale e ai Comuni interessati al voto di ballottaggio” hanno fatto sapere dalla Prefettura.