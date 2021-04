Il Natale di Roma sveglia il centrodestra. Bertolaso: “Città bellissima nonostante sindaca di Nimes”

Il Natale di Roma accende la campagna elettorale: se lo scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi non fa più notizia, balza invece agli occhi il post social di Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia corteggiato dalla Lega affinchè si candidi a sindaco di Roma per il centrodestra. Lui si sfila, dopo l’incarico lombardo tornerà ad occuparsi della famiglia e “a fare il nonno a tempo pieno”, ma intanto non perde l’occasione per attaccare Raggi.

Bertolaso fa gli auguri a Roma e ironizza su Raggi: “Sindaca di Nimes”

"Auguri Roma mia, sei sempre bellissima, nonostante la sindaca di Nimes" - ha scritto Bertolaso, riferendosi alla recente gaffe dei collaboratori della prima cittadina che in un video pubblicato sui social per rilanciare la Ryder Cup (che si terrà a Roma e Guidonia nel 2023) avevano inserito erroneamente un video che tra le immagini aveva anche quella dell'arena di Nimes, in Francia, al posto del Colosseo.

Bertolaso “miglior” candidato sindaco per il centrodestra

Semplice ironia oppure un indizio, nonostante i ripetuti no, verso la corsa al Campidoglio? Il centrodestra ancora deve scegliere il suo candidato ma, nonostante le resistenze di Fratelli d’Italia, Bertolaso è sempre in pole. “E’ il miglior candidato possibile” - il coro che si leva tra le fila del partito di Matteo Salvini e di Forza Italia.

Salvini attacca Raggi: “Ha tolto orgoglio ai romani”

La Lega vuole la Capitale. "A Roma c'è da ricostruire. Roma non ha bisogno solo di un sindaco ma anche di una squadra che restituisca decoro, sicurezza e ordine, ma la prima qualità e la prima richiesta alla prossima amministrazione che faccio da romano acquisito quale sono è orgoglio, perchè il danno più grande fatto dalla Raggi è che ha tolto ai romani l'orgoglio di dirsi cittadini della Capitale, perchè negli ultimi anni Roma e' sttata raccontata nel mondo come Mafia Capitale, autobus che si incendiano, la metro che si ferma, i buchi nelle strade, la burocrazia, i condoni fermi e chi più ne ha più ne metta: in una parola, inefficienza” - ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla live Facebook dal titolo 'Natale di Roma 2021' promossa dalla Lega Roma e Lazio. Adesso, ha aggiunto Salvini, "la Lega per la prima volta sarà protagonista della rinascita, della resurrezione, del Natale della Citta' eterna e restituiremo ai romani l'orgoglio di dire 'ao', io so' de Roma', che sarà una città moderna e funzionale, non solo monumenti e cultura ma una citta' che va avanti, progetta, sogna e osa investire su grandi eventi, sport, nuovi stadi, citta' della cultura, metro, grattacieli e che riconnetta le periferie al centro in una citta' sterminata grande 9 volte Milano, con poteri veri ai Municipi". Infine, ha concluso il leader della Lega, "se mi chiedessero cosa lascia Raggi a Roma risponderei 'boh'. Potrei dire la funivia, ma se voglio prenderla vado a Cortina o in Abruzzo". Frontale l’attacco alla Sindaca: “Con la nostra proposta chiediamo per Roma più poteri e più risorse, ma non possiamo metterli in mano a Raggi altrimenti la situazione potra' solo peggiorare ancora: serve anche una classe politica locale più degna, e della Lega si possono dire tante cose, a ma a Roma noi non abbiamo mai amministrato neanche un condominio. E devo dire che dove governiamo, dai Comuni alle Regioni, di solito lo facciamo piuttosto bene".

Raggi risponde a Salvini: “Non dimentichiamo i tuoi Roma ladrona”

Repentina la replica di Raggi: “Non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri, qui a Roma abbiamo messo conti in ordine, asfaltato strade, comprato bus nuovi. Oggi è il Natale di Roma, prova ad essere serio" - ha scritto su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispondendo a Salvini.

"Sono orgogliosa da morire per la città e i cittadini, un Natale particolare che arriva in un momento complicato e allo stesso decisivo, dobbiamo metterci insieme per uscire dalla pandemia, per rilanciare la citta', l'economia, il lavoro. Roma ha superato tante crisi e ce la farà anche questa volta. Un Natale di speranza e rinascita" - aveva detto poco prima Raggi ai microfoni di Rds. "Roma è una città da amare. Io faccio un augurio che è quello di ripartire e rinascere. Abbiamo una serie di eventi, via via Roma tornera' a essere una Capitale internazionale, che è ciò che merita, e soprattutto una Capitale della sostenibilità inclusiva e resiliente".