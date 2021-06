Elezioni Roma: addio a Claudio Puoti, candidato sindaco del Partito Comunista

Claudio Puoti, già medico in forza nella sanità pubblica in provincia di Roma e candidato sindaco per il Partito Comunista di Marco Rizzo, è deceduto. A darne notizia lo stesso segretario generale del PC su Facebook: “Purtroppo questa notte il nostro ‘sindaco’ Claudio Puoti è mancato per un infarto. Il mio dolore è assoluto. Se ne va un amico caro. Porto le più sentite condoglianze a nome della Federazione di Roma e di tutto il Partito Comunista che si stringe attorno alla famiglia. I funerali si terranno domani alle 12 a piazza Sempione a Roma”.

Claudio Puoti era Epatologo e Gastroenterologo, responsabile del Centro di Epatologia dell' Istituto INI di Grottaferrata (Roma). Era inoltre docente all’università Unicamillus: in molti, fra studenti e amici, si assiepano ora sul suo profilo Facebook con messaggi di condoglianze.

L’annuncio della dipartita è stato dato due ore fa, con un messaggio indirizzato alla bacheca social del medico e docente, da un amico di famiglia: “Ho ricevuto ora una terribile notizia! Il professor Puoti non è più tra noi a causa di un infarto nella notte. Perdiamo un grande uomo e un grande medico. RIP”. Centinaia in pochissimi minuti i messaggi di vicinanza.