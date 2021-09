Montuori replica a Guerrini: "Da lei proposte contro i giovani"

Chi di spada ferisce, di spada perisce. Volano schermaglie tra Gemma Guerrini, ex consigliera 5 stelle, oggi candidata con la lista civica "Progetto civico Attiva Roma", insieme a Margherita Corrado, e Luca Montuori, Assesore all'Urbanistica di Roma Capitale e recentemente protagonista di un suo sfogo.

Guerrini aveva infatti citato tra le ragioni che l'avevano allontanata dal Movimento anche una questione tecnica sull'area di Valle di Perna, per cui era scaduto il permesso della Soprintendenza dei Beni Archeologici, notificata a suo tempo all'Assessore Montuori. Stando a quest'ultimo però, le cose sarebbero andate diversamente.



"L'affermazione della consigliera è errata - si legge in una sua replica su Facebook - come avevo tentato di spiegarle, la delibera di cui parla non autorizzava alcuna costruzione, bensì l'acquisizione al patrimonio capitolino delle aree verdi che determinano gli standard in un programma urbanistico".

La distanza tra i due politici non si limita all'urbanistica. Montuori e Guerrini, a detta del responsabile dell'urbanistica, si sarebbero trovati in disaccordo anche su altre proposte in aula.

"Anch’io potrei citare un episodio che ha contribuito ad allontanare me dalle sue posizioni a volte davvero curiose - ricorda l'Assessore Montuori - Tra le tante ne cito una contro i giovani, responsabili della malamovida romana. La consigliera mi ha proposto, citando eminenti studi in materia, nelle fasi iniziali del progetto di rigenerazione di via dei Lucani a San Lorenzo, di avviare un programma di recupero dedicato ai giovani costringendoli, magari a mezzo cuffiette, all’ascolto di musica classica per alcune ore al giorno (una rivisitazione della “Cura Ludovico” di un vecchio film, roba da feticisti sempre stando alla consigliera). Proposta che ho ricevuto personalmente e che ho ovviamente respinto".