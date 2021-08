Michetti contro le ciclabili di Raggi: “Via quelle ideologiche e che intralciano”

"Le ciclabili saranno rimosse in tutti i luoghi dove sono pericolose e intralciano il traffico, oltre che dove sono state poste in maniera ideologica”. Il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, si schiera contro parte delle ciclabili volute da Raggi.

Michetti contro le ciclabili volute da Raggi

Il riferimento è in particolare alle piste transitorie parte di un piano straordinario sulla mobilità sostenibile da 150km di ciclabili su vie principali e itinerari strategici della città. Tracciati che da Pineta Sacchetti alla Tuscolana, passando per Gregorio VII e Prati Fiscali, hanno scatenato critiche e proteste. Carreggiate ridotte e posti auto spariti nel mirino dei detrattori.

Le ciclabili, dice Michetti a Radio Radio, “saranno realizzate, invece, nei tratti paesaggistici dove non creano pericoli all'incolumità dei cittadini. Così come sono state concepite in alcune strade - sostiene il candidato sindaco del centrodestra - sono molto pericolose e vedere le auto parcheggiate in mezzo alla strada dimostra che non è stata una buona idea".

La sicurezza tra le priorità di Michetti per Roma

Il programma del centrodestra è in via di definizione. Mentre la candidata prosindaco in quota Lega, Simonetta Matone, ha messo come punto fermo del programma da realizzare un sistema premiale per romani responsabili e cittadini virtuosi, Michetti mette l’accento sul tema della sicurezza. Tra le priorità il rafforzamento del corpo della polizia locale, lo stop a occupazioni illegali e commercio abusivo, l’incremento della video sorveglianza in centro e nelle zone periferiche e l’aumento della presenza di agenti sul territorio. "Non possiamo convivere con l'idea di una città sporca, abbandonata e pericolosa. Non ci abituiamo al peggio! Bisogna reagire subito per ridare lustro a Roma nel mondo e sicurezza ai cittadini”.