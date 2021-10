L’ultima grana di Michetti, l’articolo sulla Shoah lo inguaia: “Per ebrei più pietà perchè avevano banche”

Non solo i discussi candidati delle sue liste nostalgici del fascismo con tanto di tatuaggi del Duce, vicini a Casapound, complottisti o negazionisti del Covid: questa volta c’è un articolo a sua firma ad inguaiare Enrico Michetti, il candidato sindaco del centrodestra arrivato al ballottaggio.

Si tratta di un articolo sulla Shoah, scritto il 19 febbraio 2020 e pubblicato sul sito di Radio Radio, che Il Manifesto ha trovato e rispolverato. Le considerazioni di Michetti sullo sterminio del popolo ebraico fanno discutere ed indignano la comunità ebraica che le bolla come “pericolose”.

Michetti sulla Shoah: “Per ebrei pietà perchè avevano banche”

“Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo - scriveva nel 2020 il candidato sindaco - perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perché - la riflessione di Michetti - non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta”.

La Comunità Ebraica contro Michetti: “Parole pericolose”

Immediata la reazione della Comunità Ebraica di Roma. "Quando chiediamo di ricordare la Shoah non lo facciamo per noi ebrei, lo facciamo perché la Shoah è il paradigma del male e il male va combattuto senza ambiguità di nessuno tipo. Le parole di Michetti sono pericolose e nascondono un inquietante pregiudizio" - ha commentato su twitter il presidente, Ruth Dureghello.

Michetti prova a correggersi sulla Shoah: “Unica nella sua disumanità”

Michetti, che durante la campagna elettorale ha fatto tappa anche al Ghetto, prova a difendersi e correggere il tiro: "La Shoah è stata unica nella sua disumanità contro uomini e donne che non avevano nessuna colpa, il punto più basso della storia. Ci vuole la massima vigilanza e unità di tutti contro ogni forma di antisemitismo affinché quello che è accaduto non si ripeta mai più, nemmeno sotto altre vesti. Ricordare altre tragedie della storia - ha scritto in una nota - non aggiunge o toglie nulla all'Olocausto che rappresenta un unicum che ci deve aiutare a riflettere ed agire contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Bisogna puntare sull'educazione alla memoria".

Le reazioni di Gualtieri e Calenda: “Pregiudizi pericolosi”

Duro il commento del suo sfidante al ballottaggio, Roberto Gualtieri: "Le parole di Michetti sulla memoria della Shoah sono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti. Ricordare la tragedia della Shoah è un dovere di tutta l'umanità. Inquietante che il candidato Sindaco di Roma della destra richiami deliranti teorie su lobby e banche" - ha scritto l’ex Ministro candidato sindaco del centrosinistra. “Questo ‘articolo’ di Enrico Michetti è molto più grave delle solite stupidaggini su Roma e del programma inesistente o copiato. Ripetere i luoghi comuni dell’antisemitismo non è tollerabile” - il commento di Carlo Calenda.