Michetti sconfitto, Meloni: “Paghiamo scelta candidato in ritardo e campagna d’odio”

“Una sconfitta ma non una debacle”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commenta l’esito delle elezioni amministrative che nelle grandi città ha visto il centrodestra soccombere al centrosinistra. Non è riuscita la rimonta a Enrico Michetti nella corsa al Campidoglio: il nuovo sindaco di Roma è Roberto Gualtieri.

Michetti sconfitto a Roma: il Tribuno si ferma al 40%

Sonora la sconfitta per l’avvocato amministrativista fortemente voluto da Giorgia Meloni come candidato sindaco del centrodestra nella Capitale. Michetti si è fermato al 40%.

Meloni lo ringrazia. “Ha fatto un ottimo lavoro e per questo a lui e agli altri va un grande ringraziamento”. La leader di FdI ricorda l’ultimo episodio, di una campagna elettorale difficile, che lo ha coinvolto: il danneggiamento del comitato elettorale. “Michetti ha chiuso la sua campagna elettorale con minacce e insulti, con il suo comitato imbrattato con il simbolo del Brigate Rosse. Un clima creato da qualcuno” - se la prende con il centrosinistra Meloni.

Centrodestra sconfitto, Meloni: "Dobbiamo puntare su candidati politici"

“E’ stata una campagna elettorale molto difficile soprattutto per i profili civici che non erano abituati allo scontro duro della politica. Non ha inciso la scelta del candidato: hanno inciso i tempi”. Il riferimento è all’accordo sul candidato sindaco di Roma arrivato solo a inizio giugno dopo i ripetuti no di Guido Bertolaso, colui che avrebbero voluto proiettare in Campidoglio i vertici di Lega e Forza Italia. La campagna elettorale di Michetti iniziata mesi dopo Virginia Raggi e Carlo Calenda, settimane dopo Gualtieri.“Il centrodestra, soprattutto quando ha scelto candidati civici e dunque meno noti, è arrivato tardi” - fa autocritica Meloni. “Consiglio di ripartire da profili politici: le campagne elettorali aggressive non aiutano chi vorrebbe parlare di temi e competenze”.

Meloni sulla sconfitta di Michetti: "Centrodestra paga spaccatura a livello nazionale"

Un centrodestra che, secondo Meloni, paga anche la divisione a livello nazionale: Lega e FI nella maggioranza di governo, FdI all'opposizione. Unito solo nelle “foto di famiglia” durante le conferenze stampa o gli appuntamenti importanti dei candidati sindaco: a Roma in primis. La leader di FdI non le risparmia ai colleghi di coalizione: “Nel centrodestra resta un tema di fondo che ci penalizza: i tre partiti a livello nazionale hanno tre posizioni differenti e con un pezzo che governa insieme a M5s e Pd può creare disorientamento, soprattutto al secondo turno. Nel primo si votano i partiti e l’identità viene riconosciuta, al ballottaggio è difficile riconoscersi in una posizione chiara” - ha detto dopo il voto. “Dobbiamo lavorare insieme, già da questa settimana, per dare un orizzonte: un’idea chiara e coesa di governo della Nazione”. Meloni ne ha già parlato con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. “I tempi per una rivincita alle politiche ci sono tutti” - dice. "Penso che nessuno in cuor suo possa gioire quando sindaco di Roma viene eletto con il voto del 24% dei cittadini aventi diritto". Poi conclude: "In bocca al lupo ai sindaci eletti, noi faremo un’opposizione patriottica e costruttiva. Potranno contare sul nostro critico supporto”.