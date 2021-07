Elezioni, Michetti: "Regole ferree sui monopattini o bisognerà vietarli"

Il candidato sindaco Michetti: "Quello che voglio per la Capitale è semplicemente il rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti"

"In ogni città le regole sono importanti. Quando non ce ne sono, si finisce in una giungla. Per questo ci vogliono regole ferree nella regolamentazione dei monopattini elettrici, in particolare per quelli utilizzati in modalità sharing".

Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma che chiede di vietare lo strumento per la mobilità alternativa, in caso non arrivassero regole più severe: "Le criticità sono sotto gli occhi di tutti: scarsa sicurezza, protezioni nulle, uso sconsiderato senza rispetto della segnaletica stradale, parcheggi selvaggi che intralciano il passaggio pedonale. Quello che voglio per la Capitale è semplicemente il rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti, sia pedoni sia guidatori".