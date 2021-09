Elezioni comunali 2021: Michetti presenta la squadra dei minisindaci

Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra, presenta la squadra dei candidati presidente nei municipi. “Complimenti perché insieme abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Una selezione sui profili, sul cursus honorum. Queste persone hanno già dimostrato di saper fare, sono di moralità specchiata” ha commentato durante l’evento nel pomeriggio di sabato 4 settembre a poco meno di un mese dall’appuntamento elettorale che chiamerà i romani a decidere il nuovo governo della città.

Accordo raggiunto tra i partiti di centrodestra

Settimane di attriti e trattative: la quadra tra i partiti di centrodestra sui candidati minisindaco è stata raggiunta solo nei giorni scorsi, in ritardo rispetto alla coalizione del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle che invece hanno ufficializzato i nomi con maggior anticipo. Quindici candidati per quindici municipi con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. “Spero che quello che voi farete nei municipi, in sede di promozione delle nostre iniziative ma in futuro in sede attuativa, abbia nel Campidoglio un ente capace di decentrare, di trasferire quelle competenze e risorse finanziarie necessarie e sufficienti a garantire la prossimità perché il cittadino si rivolge a voi e voi dovete essere in grado di ascoltarlo e soddisfarlo" ha commentato Michetti rivolgendosi ai candidati seduti intorno a lui.

I commenti dei leader politici dei partiti di centrodestra

“Abbiamo fatto una lista Fi-Udc convinti che sia una battaglia contendibile e vittoriosa. Il centrodestra in questa fase è forte e dato per favorito e se ci fossero le elezioni politiche tutti penserebbero che il successo sarebbe il nostro; nelle amministrative ci sono altri fattori ma noi abbiamo il vantaggio della coesione mentre i nostri avversari sono frammentati", ha sottolineato Maurizio Gasparri. "E' un grande momento per Roma e per il centrodestra unitario, si abbandona l'improvvisazione per tornare alla competenza", ha detto il coordinatore romano dell'Udc Roberto Riccardi. Il coordinatore romano della Lega Alfredo Becchetti ha puntato sul "radicamento" dei candidati 'mini-sindaci': "Questi candidati presidenti sono le persone giuste perché sono vicine alle persone e ci consentiranno di vincere le elezioni nei municipi. Il coordinatore romano di Fdi Massimo Milani ha concluso: "Scateneremo un esercito di persone che vogliono dare una speranza a questa città" e "lavoreremo compatti con questo obiettivo".

I nomi dei candidati presidente del centrodestra

Questi i candidati: Municipio I - Lorenzo Santonocito Municipio, II - Patrizio Di Tursi Municipio, III - Giordana Petrella Municipio, IV - Roberto Santor, Municipio V - Daniele Rinaldi Municipio, VI - Nicola Franco, Municipio VII - Luigi Avveduto Municipio, VIII - Alessio Scimè Municipio, IX - Massimiliano De Juliis Municipio, X - Monica Picca Municipio, XI - Daniele Catalano Municipio, XII - Pietrangelo Massaro, Municipio XIII - Marco Giovagnorio, Municipio XIV - Domenico Naso, Municipio XV - Andrea Signorini.