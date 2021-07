VIDEO | Enrico Michetti lascia il confronto tra candidati a sindaco: "No, la rissa no"

Si infiamma sul finale il primo confronto tra i candidati a sindaco. Nella cornice del festival dell'Architettura, all'ultima domanda Roberto Gualtieri sceglie di rintuzzare a delle risposte precedenti di Carlo Calenda e Virginia Raggi. In particolare tutto nasce dalla questione rifiuti e dalle colpe tra Regione e Comune. Gualtieri non ci sta e dà del cerchiobottista a Calenda che aveva equiparato le responsabilità.

Il leader di Azione non si fa scivolare la cosa addosso e nasce uno scambio che coinvolge anche la Roma Lido, con la Raggi a intervenire in sottofondo. Uno scambio, un dibattito, anche animato. Una rissa per Enrico Michetti. Il candidato di centrodestra, segna il colpo di teatro che regala il titolo per i giornali: allarga le braccia a favore di fotografi e inizia a salutare, stringe le mani e dicendo "no, la rissa no", se ne va.

Calenda risponde: "Rissa? E' un dibattito. Mica si può parlare solo di chi vedo e con chi mi piglio il caffè". Il riferimento era agli interventi precedenti di Michetti, un po' vacui, in cui l'avvocato amministrativista aveva mostrato poca concretezza nel rispondere alle domande, divagando sul tema.