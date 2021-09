Michetti la scarica, ma la candidata no vax e complottista lo ignora: “Votatemi”

Nessuno stop alla campagna elettorale, niente passo indietro sulla candidatura al Comune: Francesca Benevento, la candidata no vax e complottista della lista civica Michetti, ignora la “scomunica” del tribuno candidato sindaco e va avanti per la sua strada. Nel nome e sotto il simbolo di Enrico Michetti.

La candidata no vax e complottista ignora Michetti: "Votatemi"

Sui social il post con il “santino” che invita ad esprimere la preferenza per il suo cognome sulla scheda elettorale azzurra, quella per il sindaco e per il rinnovo dell’Assemblea Capitolina. Online anche un video in cui Benevento respinge le accuse di antisemitismo ma ribadisce la posizione netta di no vax e anti Green Pass con la certificazione verde “che ricorda il lasciapassare del fascismo e del nazismo” - dice l’ex grillina consigliera in Municipio XII.

La "scomunica" di Michetti per Francesca Benevento: "Non è in linea con nostri principi"

A nulla è servito l’altolà di Michetti: “Francesca Benevento non è in linea né con i principi della Costituzione né con quelli della coalizione: scenderà dal treno che ci porterà in Campidoglio” - aveva annunciato pochi giorni fa il candidato sindaco di centrodestra a Sky Tg24. Un’estromissione, complessa dal punto di vista procedurale, ma mai avvenuta così come la negazione del simbolo: Benevento oggi è ancora ufficialmente “una candidata della lista civica Michetti per il consiglio comunale”. Lo ribadisce a chiare lettere sui social.