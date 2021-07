Comunali 2021, Michetti incontra Coldiretti: “Vogliamo riappropriarci di Centrale del Latte. Sarà motivo di vanto”

"Un bellissimo incontro con i rappresentanti della Coldiretti. Il mio rapporto con il mondo agricolo è forte e per tale motivo mi occuperò di valorizzare questo importante comparto romano, le sue tipicità e le sue produzioni” ha commentato così Enrico Michetti, candidato per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di ottobre, l’incontro che si è svolto venerdì con una rappresentanza dell’associazione Coldiretti Lazio e con il suo presidente, David Granieri.

All’incontro, Michetti ha annunciato anche la volontà di “Riprendere la Centrale del Latte di Roma per farla ritornare un nostro gioiello, un motivo di vanto. Vogliamo riappropriarci di questo marchio, di una nostra azienda storica. Ci sono le possibilità per far rientrare la Centrale tra le partecipate romane” ha aggiunto il candidato sindaco di Roma.

Infine: “Roma è la Capitale d’Italia, il suo brand deve essere nuovamente valorizzato dopo anni di buio. Noi vogliamo sostenere e promuovere le nostre imprese agricole e i nostri prodotti, tanto in Italia quanto nel mondo. Il brand "Roma" deve tornare forte e attrattivo”.