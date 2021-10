Dopo il rogo Michetti va al Ponte di Ferro: “Va ricostruito in sei mesi, un anno"

Il candidato sindaco del centrodestra ha fatto tappa tra i quartieri di Ostiense e Marconi per incontrare residenti e commercianti: "Intitoleremo strade a donne che si sono sacrificate nell'eccidio del Ponte dell'Industria"

Ad una settimana dal rogo che ha parzialmente distrutto e reso inagibile il Ponte dell’Industria, il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti ha fatto tappa tra i quartieri di Ostiense e Marconi per incontrare residenti e commercianti. Un’occasione per fare il punto sulla zona e sulla prospettiva di ricostruzione del “ponte di ferro”: collegamento diretto e immediato tra i due quadranti della città.

Michetti al Ponte dell'Industria: "Va ricostruito in 6-12 mesi"

"Il rifacimento del Ponte di Ferro avrà due fasi. Quella tecnico-procedimentale va avviata subito e credo che la vicenda debba essere gestita in sede commissariale. Poi c'è da accendere una linea di finanziamento. L'impegno di spesa deve essere rinvenuto tra le pieghe di bilancio perché la procedura parte nel momento in cui c'è l'impegno di spesa. Il ponte credo che andrà ristrutturato se i pilastri hanno tenuto. Questo - l’ipotesi di Michetti - penso sia un ponte che si possa ragionevolmente ricostruite in ragione della tempestività, tra i 6 mesi e un anno".

L'eccidio del Ponte dell'Industria: "Intitoleremo strade a donne che si sono sacrificate"

Michetti ha poi sottolineato l’intenzione di voler intitolare alcune strade del quartiere alle donne che si sacrificarono con l'eccidio del Ponte dell'industria. “Mi sembra corretto che il loro ricordo avvenga con l'intitolazione di queste strade. Lo potremmo fare nel tempo, così il ricordo rimarrà vivo almeno in 10 eventi" - ha detto ricordando l'eccidio nazifascista del 1944.