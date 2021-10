I diritti civili secondo Michetti: “A Roma rispetto per tutti, i miei amici spagnoli hanno preso l’autobus gratis”

Nel confronto tv a SkyTg24, l’ultimo prima del ballottaggio, il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, scivola sui diritti civili: quelli che assicurano all'individuo la possibilità di realizzare pienamente sé stesso. Oltre alle libertà di pensiero, parola, espressione, stampa, associazione e i diritti propriamente politici quali il diritto di voto, di elettorato attivo e passivo, l’accezione si estende anche alla condizione di parità tra le persone senza forme di discriminazione in base alla razza e all’orientamento sessuale.

Michetti scivola sui diritti civili: "Miei amici hanno preso autobus gratis"

Nell’attualità, con la discussione sul Ddl Zan (quello sulle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale…) ferma al palo, incalza il dibattito sulla comunità Lgbt.

“I diritti civili? Roma ha sempre garantito tutto a tutti, Roma è una città inclusiva che ha accolto sempre tutti, una città ecu??menica, è il centro della cristianità. Purtroppo ci sono barriere architettoniche, è una città trattata male che avrebbe bisogno di rifarsi il trucco, di diventare più accessibile" - ha detto Michetti su SkyTg24. Nonostante l’indizio della bandiera arcobaleno sullo sfondo nessun cenno all’omotransfobia. Il conduttore lo incalza più precisamente sui diritti civili, ma Michetti risponde con l’aneddoto dei suoi diciannove amici spagnoli in visita nella Capitale.

“Non credo che Roma abbia necessità di fare qualcosa di diverso rispetto al territorio italiano. A Roma il cittadino viene rispettato, anzi sono venuti 19 amici da Barcellona e hanno detto: ma voi avete l’autobus gratis! Siamo entrati, saliti, scesi per una settimana e nessuno ha pagato il biglietto. Sui diritti civili Roma ha sempre garantito tutto e tutti”.

L'ironia social si scatena su Michetti

Una risposta che ha scatenato l’ironia dei social. “La domanda sui diritti civili con Michetti impazzito che cita gli amici di Barcellona che lo ringraziano per gli autobus gratis è meravigliosa” - scrive su Twitter Luca. “La risposta di #Michetti è qualcosa che sfornerà meme da qui ai prossimi 10 anni. Ed è un campanello di allarme per i romani e non solo” - rincara la dose Simone. E poi ancora Johnny: “Michetti non ha idea di cosa siano i diritti civili. Che non sono pagare l’autobus. Per esempio”. Commenta pure Luciano Nobili di Italia Viva: “??I diritti civili secondo Enrico #Michetti. Paura. Roma, non ti sbagliare” - il suono dell’endorsement dei renziani per Roberto Gualtieri.