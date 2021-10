VIDEO | Michetti sconfitto al ballottaggio: "In bocca al lupo a Gualtieri, noi abbiamo fatto quello che si poteva"

Il candidato rilascia poche dichiarazioni alla stampa e non risponde alle domande. Giorgia Meloni, quasi in contemporanea, ha parlato invece in via della Scrofa

Poche parole e un sorriso al momento dell’arrivo al Comitato in via Antonio Malfate. Enrico Michetti perde le elezioni, ma si congratula con Roberto Gualtieri al quale augura un buon lavoro.

“Grazie a tutti coloro che mi hanno votato e alla lealtà dei partiti che mi hanno sostenuto - esordisce Michetti -. Spero che in futuro ci sia un clima di maggiore serenità con al centro i programmi per la città e non vicende di carattere nazionale che possono influenzare il voto all’interno della comunità. Non aggiungo altro, se non il buon augurio che faccio al Sindaco, perché Roma è la cosa più importante. Noi abbiamo dato il massimo e, in queste condizioni, abbiamo fatto tutto ciò che si poteva”.