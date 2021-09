Elezioni comunali, Meloni in tour elettorale con Michetti: “Roma merita un’altra storia”

E’ stata lei a volerlo fortemente come candidato sindaco del centrodestra a Roma, così Giorgia Meloni è scesa in campo in prima persona per supportare Enrico Michetti nel suo tour elettorale per le strade della città. Ieri la prima uscita insieme nel quartiere di Pietralata.

Meloni in tour elettorale con Michetti

"Fdi è in prima fila nella campagna elettorale. E siamo molto combattivi. Le liste e il centrodestra sono competitivi in tutte le città e credo che Roma e Milano, e le altre città governate da sinistra e M5s, meritino un'altra possibilità. Negli ultimi anni tutto è stato fermo e ora serve un'altra storia" - ha detto la presidente di Fratelli d'Italia nel corso della visita a Pietralata. Prima l’ufficializzazione dei candidati presidente del centrodestra nei municipi di Roma, mentre le liste per il Comune saranno presentate a breve. FdI punta sui big: da Andrea De Priamo a Francesco Figliomeni e poi ancora Lavinia Mennuni e Federico Rocca. Ci proveranno anche alcuni consiglieri in arrivo dai municipi, mentre fa discutere la presenza in lista del tatuatore ed ultras della Lazio, Francesco Cuomo.

Il candidato sindaco promette: "In 100 giorni pubblico interesse per stadi"

Ieri la manifestazione dei tifosi biancocelesti per il recupero del Flaminio, una questione per la quale si batte anche Michetti. Stadi e impianti sportivi nell’agenda politica dell’avvocato che punta al Campidoglio: "Di fronte a proposte di un certo tipo e coerenti con le esigenze di Roma Capitale, nei primi 100 giorni il Consiglio comunale potrebbe deliberare il pubblico interesse per gli stadi di Roma e Lazio" - ha detto. Poi un passaggio dedicato ad Ama e Atac, “non faranno la fine di Alitalia: rilanceremo e rivitalizzeremo queste aziende" - ha promesso Michetti.

Pietralata, un commissariato nella scuola di via Tedeschi

Spazio anche per qualche battuta con i cittadini e un siparietto all’interno di un bar di Tiburtina dove Meloni e Michetti si sono improvvisati baristi facendo dei caffè. Sul futuro del quartiere del Municipio IV, dove per il centrodestra è in corsa il candidato presidente della Lega Roberto Santoro, l’aspirante sindaco ha promesso l’apertura del commissariato nella scuola di via Achille Tedeschi. Raggi lo aveva promesso nel dicembre scorso ma l’edificio ad oggi è ancora abbandonato.

"Qui c'è un plesso scolastico con un edificio completamente vuoto per cui le amministrazioni precedenti avevano trovato una soluzione: un commissariato. Era tutto pronto. Ma scaduto il mandato non c'è stata continuità amministrativa, il Comune non ha dato impulso alla procedura. Il mio impegno - ha detto Michetti - è di riprendere la procedura in corso per dare a questo pezzo di città un presidio di sicurezza".