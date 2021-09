Meloni attacca Calenda: “E’ un Pippo Franco che non ce l’ha fatta”. Lui replica: “Hai candidato controfigura”

Botta e risposta al vetriolo tra Giorgia Meloni e Carlo Calenda. Dal palco di Piazza del Popolo la leader di Fratelli d’Italia ha difeso a spada tratta la scelta di candidare Enrico Michetti a sindaco di Roma. “I nostri avversari lo sanno benissimo che Michetti è capace per questo si sono lanciati in una campagna continua di derisione” - ha detto ricordando come Michetti sia stato nominato dal Presidente della Repubblica cavaliere al merito.

Meloni elogia Michetti e attacca Gualtieri e Raggi

“Ha un curriculum di tutto rispetto” - ha aggiunto. Commenti sprezzanti sui competitor: da Roberto Gualtieri (“Draghi ha scelto di non confermarlo ministro considerandolo più scarso di gente come Speranza e Di Maio che stanno ancora al posto loro”); alla sindaca Virginia Raggi “per la quale parlano i cassonetti, i bus incendiati, le periferie abbandonate, i cimiteri capitolini in cui il degrado te rincorre pure dopo che sei morto”.

Meloni: "Calenda è un Pippo Franco che non ce l'ha fatta"

Duro l’attacco a Carlo Calenda. “Poi finiscono i concorrenti veri e c’è Calenda. Mi fa morire - ha detto Meloni davanti ai suoi - perché si vende come quello bravo. Attacca tutti: se l’è presa con Pippo Franco perché si è candidato con Michetti. Un attore, pure Calenda da giovane aveva tentato la carriera da attore quando aveva avuto l’inaspettata fortuna di essere selezionato da suo nonno per una fiction di mamma Rai. Poi non era andato avanti. Forse per questo ce l’ha con Pippo Franco perché Calenda è un Pippo Franco che non ce l’ha fatta”.

Calenda replica a Meloni: “Sei scappata mettendo controfigura”

Secca le replica dell’ex Ministro alla Sviluppo Economico oggi leader di Azione: "No Giorgia Meloni. Sono uno che pensa che la politica sia fatta di lavoro duro e preparazione. Non chiacchiere e slogan. Uno che non è fuggito come te a gambe levate da questa sfida mettendo al suo posto - sostiene dal proprio profilo social - una controfigura pescata a caso”.