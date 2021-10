Fiorella Mannoia e Vauro a sostegno di Paolo Berdini sindaco con la lista Roma ti riguarda

“Roma ti riguarda”, la lista del candidato a sindaco Paolo Berdini, ha lanciato l’appello al voto per il candidato ricevendo numerose adesioni dal mondo della cultura e dello spettacolo. La lista, promossa dal regista Citto Maselli, ha ricevuto, tra i tanti, il supporto della cantante Fiorella Mannoia e del vignettista Vauro.

L'appello al voto

Il testo dell’appello, intitolato “Le forze della cultura e della conoscenza”, parte dal presupposto che Roma “sta vivendo una grandissima emergenza politica” e che ha bisogno “di una nuova politica nazionale”, con “le forze di sinistra che devono mettere in campo una profonda innovazione nei programmi, nei metodi di governo e nella cultura amministrativa”. Un appello non solo supportato dalla Mannoia e da Vauro, ma anche da altri nomi della cultura e dello spettacolo, tra cui cantautore e regista Paolo Pietrangeli, degli storici Guido Liguori, Paolo Favilli e Raul Mordenti, del produttore-regista Renzo Rossellini, della giornalista e autrice satirica di "Un giorno da Pecora" Francesca Fornario, dell'attore Massimo Dapporto, dei giornalisti Sandro Medici e Loris Campetti, dell'architetto Franco Purini.

Il nuovo appello, consultabile sul sito "paoloberdinisindaco.it", non è l’unico che è stato fatto. A luglio, infatti, il “Manifesto” aveva pubblicato una lettera di Berdini che era stata appoggiata dall’ex-giudice della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, da Paolo Ciofi dirigente storico del Pci romano, dall'architetta Rossella Marchini, da esponenti della sinistra come Fausto Bertinotti, Patrizia Sentinelli, Roberto Musacchio, Alfonso Gianni, Giovanni Russo Spena, dal giornalista Pierluigi Sullo, dall'antropologa Annamaria Rivera e dall'ex-ambasciatore in Argentina Enrico Calamai. Questa sera (venerdì1 ottobre), alle 19.30, a Campo de’ Fiori ci sarà la chiusura della campagna elettorale di “Roma ti riguarda”, dove sarà previsto anche un momento di solidarietà per Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace contattano a oltre 13 anni di carcere. Saranno presenti Paolo Pietrangeli, Pietro Brega e Lucilla Galeazzi.