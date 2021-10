Ballottaggio Michetti Gualtieri, i comizi finali: la sfida si sposta nelle piazze del centro

Enrico Michetti a piazza Campo de’ Fiori e Roberto Gualtieri a piazza del Popolo. La maratona elettorale volge al termine ed i due candidati, per la sfida al ballottaggio, hanno deciso di tornare nelle piazze del centro storico.

La piazza di Michetti

L’appuntamento “con chiunque voglia una Roma più pulita, più efficiente e più sicura” ha annunciato il candidato di centrodestra, è fissato per le 18 a Campo de’ Fiori. Michetti, che al primo turno aveva ottenuto il 30,14% delle preferenze, continua a ripetere che la vittoria al ballottaggio sia alla sua portata, ma è necessario che i romani domenica 17 e lunedì 18 si presentino alla urne. Al centro e soprattutto nelle periferie, dove il centrodestra ottiene più consensi. Ma dove non sarà in vista dell'ultimo appuntamento elettorale.

I voti presi al centro storico

Roberto Gualtieri ha deciso invece di chiudere la campagna elettorale in piazza del Popolo. Al primo turno quella sede era stata scelta da Carlo Calenda che tra l’altro, nel Municipio I, ha fatto il pieno di voti ottenendo il 30,24 % dei consensi. Meglio di lui ha fatto solo il candidato di centrosinistra che infatti nel “fortino rosso” governato da Sabrina Alfonsi, aveva ottenuto il 32,94%.Quindi ben al di sopra dei voti presi nel resto della città.

La piazza di Gualtieri

Con Gualtieri, che deve recuperare terreno visto che al primo turno si è fermato ad un 20,01% di consensi, l'appuntamento in piazza del Popolo, ultimo evento prima del silenzio elettorale, è alle ore 17. Poi “ domenica e lunedì mattina tutti a votare per il presente ma, soprattutto, per il futuro della nostra città” ha sottolineato il candidato sindaco del centrosinistra.

Niente vetrina finale per le periferie

La chiusura della campagna elettorale dei due candidati alla fascia tricolore avrà dunque un denominatore comune: il comizio finale non sarà nelle periferie. Una scelta in controtendenza rispetto a quanto fatto durante il primo turno: Michetti, in compagnia di Meloni e Salvini, aveva puntato su una piazza di Spinaceto mentre Gualtieri, con Zingaretti e Lorenzin, aveva scelto di presentarsi in una strada di San Basilio. I quartieri periferici, ripetutamente visitati nel corso della campagna elettorale sono importanti, non beneficeranno di una vetrina finale. Per l’ultimo discorso pubblico, sono state scelte le piazze simbolo della capitale.