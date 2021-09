Elezioni Roma 2021: tutte le liste e i candidati all'assemblea capitolina

Ci siamo. Con la consegna delle liste il conto alla rovescia verso il voto del prossimo 3 e 4 ottobre è ufficialmente iniziato. Saranno 2 milioni i romani chiamati alle urne. Tra loro 1 milione e 100.000 donne e 966.000 uomini. Sarà possibile esprimere la doppia preferenze di genere, ovvero indicare sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo. In caso di ballottaggio si voterà il 17 e il 18 ottobre. Alla maggioranza andranno 29 consiglieri su 48.

I numeri sono impressionati: in attesa della validazione degli uffici elettorali a consegnare le firme sono stati 22 candidati a sindaco. Gli aspiranti consiglieri comunali sono 1800, spalmati su 39 liste.

Venti di queste sono a sostegno dei quattro principali contendenti: Virginia Raggi (6), Carlo Calenda come civico (1), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (7), Enrico Michetti per il centrodestra (6). In corsa c'è rEvoluzione civica di Monica Lozzi, presidente ex M5s del VII municipio che presenta le liste e i candidati in tutti e 15 i municipi. C'è il Popolo della Famiglia che candida Fabiola Cenciotti. Affollamento a sinistra dove abbiamo Potere al Popolo che schiera Elisabetta Canitano. C'è Roma Ti riguarda con Paolo Berdini candidato sindaco. C'è il Partito Comunista che candida Micaela Quintavalle. Falce e martello anche per il PCI che schiera Cristina Cirillo. C'è Attiva Roma con Margherita Corrado candidata sindaco. A sinistra si colloca anche Francesco Grisolia con Sinistra rivoluzionaria. In corsa anche il Partito gay con Fabrizio Marrazzo candidato a sindaco. Ritorna in un'elezione anche l'Italia dei valori con Rosario Trefiletti. C'è la lista 3V di Luca Teodori e il partito delle buone maniere con Giuseppe Cirillo. I liberisti italiani propongono Andrea Bernaudo, mentre il partito Riconquistare l'Italia punta sulla candidatura a sindaco di Gilberto Trombetta. Sergio Iacomoni, detto Nerone, porta in campo il Movimento Storico Romano, mentre Gianluca Gismondi rappresenta l'ultradestra con il Movimento Idea Sociale. Rodolfo Concordia rispolvera lo scudo crociato della democrazia cristiana. Chiude il semisconosciuto Paolo Oronzo Mogli.

Di seguito le liste. Per visualizzare i candidati di ogni lista basta cliccare sul link nel nome del partito.