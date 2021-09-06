Rinascimento Cambiamo, la lista per il Comune di Roma: i nomi dei candidati
Tutti i candidati all'asseblema capitolina per la lista Rinascimento Cambiamo a sostegno di Enrico Michetti sindaco di Roma
Tutti i candidati all'asseblema capitolina per la lista Rinascimento Cambiamo a sostegno di Enrico Michetti sindaco di Roma
1) STEFANO ARDIZZONE
2) ROBERTO BALDASSARRE
3) ALESSANDRO BALLI
4) ALESSANDRA BALZANO
5) SILVIO BARONE
6) ZAIRA BARTUCCA
7) GIORGIO BELTRAME
8) FRANCESCA BOCCHI
9) LUCA BONANNI
10) FRANCESCO BONDOLI
11) BRIGITTE CARBONARI
12) GIOVANNI PIETRO CALELLA detto GIANPIERO
13) VANESSA CHERUBINI
14) ADRIANO CIAMEI
15) BENITO CORRADINI
16) SIMONE CRISTINA DE PINHO TAVARES (detta Simona De Pinho)
17) ETTORE DE VITO
18) FRANCO DEIANA
19) DANIELE DRAGONE
20) ALESSIO DULIZIA (detto ALESSIO)
21) VITALIANA ESPOSITO
22) PASQUALE CARLO FAILLACI
23) MARIO ISIDORO FALCO
24) FABIO FIESOLE
25) LUIGI FRATINI
26) IVANO GRAZIOSI
27) DAVIDE LEONCAVALLO
28) ROBERTO LITTA
29) MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI
30) LAURA MARCHESE
31) MARIA LUISA LOMONTE
32) FLOR EMPERATRIZ MENDOZA
33) ANNA PAGNANI detta LOLA
34) ADRIANA PALLADINO
35) SIMONE PALOMBI
36) SERENA PETRELLA
37) ALESSANDRO PRUDENTE
38) NICOLETTA QUINZIATO detta Arena
39) ALESSANDRO RUBINI
40) SILVIA SCOLARI
41) FRANCESCA SINATO
42) CLAUDIO TESTA
43) AGOSTINO TRIDICO
44) GERARDO VALENTINI
45) MAURO VENNARINI
46) GUIDO ZANOBINI
47) CINZIA MARTIN
48) FRANCESCO RAPONI
2) ROBERTO BALDASSARRE
3) ALESSANDRO BALLI
4) ALESSANDRA BALZANO
5) SILVIO BARONE
6) ZAIRA BARTUCCA
7) GIORGIO BELTRAME
8) FRANCESCA BOCCHI
9) LUCA BONANNI
10) FRANCESCO BONDOLI
11) BRIGITTE CARBONARI
12) GIOVANNI PIETRO CALELLA detto GIANPIERO
13) VANESSA CHERUBINI
14) ADRIANO CIAMEI
15) BENITO CORRADINI
16) SIMONE CRISTINA DE PINHO TAVARES (detta Simona De Pinho)
17) ETTORE DE VITO
18) FRANCO DEIANA
19) DANIELE DRAGONE
20) ALESSIO DULIZIA (detto ALESSIO)
21) VITALIANA ESPOSITO
22) PASQUALE CARLO FAILLACI
23) MARIO ISIDORO FALCO
24) FABIO FIESOLE
25) LUIGI FRATINI
26) IVANO GRAZIOSI
27) DAVIDE LEONCAVALLO
28) ROBERTO LITTA
29) MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI
30) LAURA MARCHESE
31) MARIA LUISA LOMONTE
32) FLOR EMPERATRIZ MENDOZA
33) ANNA PAGNANI detta LOLA
34) ADRIANA PALLADINO
35) SIMONE PALOMBI
36) SERENA PETRELLA
37) ALESSANDRO PRUDENTE
38) NICOLETTA QUINZIATO detta Arena
39) ALESSANDRO RUBINI
40) SILVIA SCOLARI
41) FRANCESCA SINATO
42) CLAUDIO TESTA
43) AGOSTINO TRIDICO
44) GERARDO VALENTINI
45) MAURO VENNARINI
46) GUIDO ZANOBINI
47) CINZIA MARTIN
48) FRANCESCO RAPONI
1) STEFANO ARDIZZONE
2) ROBERTO BALDASSARRE
3) ALESSANDRO BALLI
4) ALESSANDRA BALZANO
5) SILVIO BARONE
6) ZAIRA BARTUCCA
7) GIORGIO BELTRAME
8) FRANCESCA BOCCHI
9) LUCA BONANNI
10) FRANCESCO BONDOLI
11) BRIGITTE CARBONARI
12) GIOVANNI PIETRO CALELLA detto GIANPIERO
13) VANESSA CHERUBINI
14) ADRIANO CIAMEI
15) BENITO CORRADINI
16) SIMONE CRISTINA DE PINHO TAVARES (detta Simona De Pinho)
17) ETTORE DE VITO
18) FRANCO DEIANA
19) DANIELE DRAGONE
20) ALESSIO DULIZIA (detto ALESSIO)
21) VITALIANA ESPOSITO
22) PASQUALE CARLO FAILLACI
23) MARIO ISIDORO FALCO
24) FABIO FIESOLE
25) LUIGI FRATINI
26) IVANO GRAZIOSI
27) DAVIDE LEONCAVALLO
28) ROBERTO LITTA
29) MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI
30) LAURA MARCHESE
31) MARIA LUISA LOMONTE
32) FLOR EMPERATRIZ MENDOZA
33) ANNA PAGNANI detta LOLA
34) ADRIANA PALLADINO
35) SIMONE PALOMBI
36) SERENA PETRELLA
37) ALESSANDRO PRUDENTE
38) NICOLETTA QUINZIATO detta Arena
39) ALESSANDRO RUBINI
40) SILVIA SCOLARI
41) FRANCESCA SINATO
42) CLAUDIO TESTA
43) AGOSTINO TRIDICO
44) GERARDO VALENTINI
45) MAURO VENNARINI
46) GUIDO ZANOBINI
47) CINZIA MARTIN
48) FRANCESCO RAPONI
2) ROBERTO BALDASSARRE
3) ALESSANDRO BALLI
4) ALESSANDRA BALZANO
5) SILVIO BARONE
6) ZAIRA BARTUCCA
7) GIORGIO BELTRAME
8) FRANCESCA BOCCHI
9) LUCA BONANNI
10) FRANCESCO BONDOLI
11) BRIGITTE CARBONARI
12) GIOVANNI PIETRO CALELLA detto GIANPIERO
13) VANESSA CHERUBINI
14) ADRIANO CIAMEI
15) BENITO CORRADINI
16) SIMONE CRISTINA DE PINHO TAVARES (detta Simona De Pinho)
17) ETTORE DE VITO
18) FRANCO DEIANA
19) DANIELE DRAGONE
20) ALESSIO DULIZIA (detto ALESSIO)
21) VITALIANA ESPOSITO
22) PASQUALE CARLO FAILLACI
23) MARIO ISIDORO FALCO
24) FABIO FIESOLE
25) LUIGI FRATINI
26) IVANO GRAZIOSI
27) DAVIDE LEONCAVALLO
28) ROBERTO LITTA
29) MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI
30) LAURA MARCHESE
31) MARIA LUISA LOMONTE
32) FLOR EMPERATRIZ MENDOZA
33) ANNA PAGNANI detta LOLA
34) ADRIANA PALLADINO
35) SIMONE PALOMBI
36) SERENA PETRELLA
37) ALESSANDRO PRUDENTE
38) NICOLETTA QUINZIATO detta Arena
39) ALESSANDRO RUBINI
40) SILVIA SCOLARI
41) FRANCESCA SINATO
42) CLAUDIO TESTA
43) AGOSTINO TRIDICO
44) GERARDO VALENTINI
45) MAURO VENNARINI
46) GUIDO ZANOBINI
48) FRANCESCO RAPONI