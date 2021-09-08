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Con le donne per Roma, la lista per il Comune di Roma: i nomi dei candidati

La lista dei candidati con la lista Con le donne per Roma a sostegno di Virginia Raggi sindaca di Roma

Redazione 08 settembre 2021 11:22

La lista dei candidati con la lista Con le donne per Roma a sostegno di Virginia Raggi sindaca di Roma

1 BARRECA ANGELA RAFFAELA TERESA 
2 CIASCO SARA 
3 BENGALA NADIA 
4 DE FILIPPO BARBARA 
5 SPANO MASSIMO 
6 REALINI LUDOVICA 
7 DAHM ANJA PRISKA 
8 SCHIRRU PAOLA 
9 GASPARI LAURA  
10 PARAVANI FABIANA 
11 ROSSI LORIANA 
12 MAZZUCCA ANNARITA 
13 BITETTI GIUSEPPE DOMENICO (detto PINO) 
14 FUNARI ORIANA 
15 SFORZA ROSARIA RITA 
16 ANGELICI DANIELA 
17 D’ADAMO IVANA 
18 POLICELLA CHIARA 
19 VONA DONATO 
20 LOMBARDO GASPARE 
21 NANI ALDO 
22 CICCONE NUNZIO 
23 NISI MANUEL 
24 MEROLLE ALESSANDRO
25 ZANCOLLA RENATO 
26 TABET PIETRO JORI 
27 MONTECCHIA ANDREA 
28 CECCONI VALERIO PIERPAOLO 
29 BORGIONI MARCO 
30 CAMEDDA GIULIA 
31 GALATONE MASSIMO
32 FALCIANO ROSARIO 
33 PROSPERI MARCO 
34 COLETTA GIULIO
35 MENEGAZ ANDREA 
36 NORELLI NICOLA

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