Con le donne per Roma, la lista per il Comune di Roma: i nomi dei candidati
La lista dei candidati con la lista Con le donne per Roma a sostegno di Virginia Raggi sindaca di Roma
La lista dei candidati con la lista Con le donne per Roma a sostegno di Virginia Raggi sindaca di Roma
1 BARRECA ANGELA RAFFAELA TERESA
2 CIASCO SARA
3 BENGALA NADIA
4 DE FILIPPO BARBARA
5 SPANO MASSIMO
6 REALINI LUDOVICA
7 DAHM ANJA PRISKA
8 SCHIRRU PAOLA
9 GASPARI LAURA
10 PARAVANI FABIANA
11 ROSSI LORIANA
12 MAZZUCCA ANNARITA
13 BITETTI GIUSEPPE DOMENICO (detto PINO)
2 CIASCO SARA
3 BENGALA NADIA
4 DE FILIPPO BARBARA
5 SPANO MASSIMO
6 REALINI LUDOVICA
7 DAHM ANJA PRISKA
8 SCHIRRU PAOLA
9 GASPARI LAURA
10 PARAVANI FABIANA
11 ROSSI LORIANA
12 MAZZUCCA ANNARITA
13 BITETTI GIUSEPPE DOMENICO (detto PINO)
14 FUNARI ORIANA
15 SFORZA ROSARIA RITA
16 ANGELICI DANIELA
17 D’ADAMO IVANA
18 POLICELLA CHIARA
19 VONA DONATO
20 LOMBARDO GASPARE
21 NANI ALDO
22 CICCONE NUNZIO
23 NISI MANUEL
24 MEROLLE ALESSANDRO
15 SFORZA ROSARIA RITA
16 ANGELICI DANIELA
17 D’ADAMO IVANA
18 POLICELLA CHIARA
19 VONA DONATO
20 LOMBARDO GASPARE
21 NANI ALDO
22 CICCONE NUNZIO
23 NISI MANUEL
24 MEROLLE ALESSANDRO
25 ZANCOLLA RENATO
26 TABET PIETRO JORI
27 MONTECCHIA ANDREA
28 CECCONI VALERIO PIERPAOLO
29 BORGIONI MARCO
30 CAMEDDA GIULIA
31 GALATONE MASSIMO
32 FALCIANO ROSARIO
33 PROSPERI MARCO
34 COLETTA GIULIO
35 MENEGAZ ANDREA
36 NORELLI NICOLA
26 TABET PIETRO JORI
27 MONTECCHIA ANDREA
28 CECCONI VALERIO PIERPAOLO
29 BORGIONI MARCO
30 CAMEDDA GIULIA
31 GALATONE MASSIMO
32 FALCIANO ROSARIO
33 PROSPERI MARCO
34 COLETTA GIULIO
36 NORELLI NICOLA