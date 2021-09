Elezioni comunali, ecco la lista Forza Italia-Udc: la guiderà Maria Spena

Metà donne, metà uomini. Composizione eterogenea: non solo classe politica, ma anche avvocati, imprenditori, dirigenti d'azienda e personalità provenienti dal sociale. E' la lista che Forza Italia e Udc hanno costruito insieme per le prossime elezioni comunali a Roma.

Elezioni comunali: la lista di Forza Italia-UdC

A guidarla sarà la deputata forzista Maria Spena, già consigliera, vicepresidente e assessora ai Lavori pubblici del Municipio II tra il 2001 e il 2008 e assessora alla Mobilità del Campidoglio nel 2013. Subentrò nella squadra di Alemanno in corsa.

Maria Spena capolista in Campidoglio per FI-UdC

"Sono la madre di questo gruppo di candidati consiglieri e sono convinta che il contributo di Forza Italia sarà determinante per la vittoria di Michetti. Il mio primo obiettivo - ha detto Spena - sarà l'intervento in favore delle famiglie disagiate. Quindi la tutela delle attività commerciali nel centro storico, e il settore dei bus privati, che scende in strada a sostegno di un tpl che a Roma è carente e obsoleto per garantire la capienza dell'80%. Ma soprattutto Roma deve tornare alla normalità, vogliamo ripristinare immediatamente la manutenzione ordinaria, rivedere le nostre strade pulite, gli operatori ecologici a lavoro, vogliamo parcheggi, perché le strade non possono essere inondate dalla sosta selvaggia, e vogliamo rivedere la manutenzione per tappare le buche".

La quota UdC nella lista per il Campidoglio

Tra i candidati in corsa per un posto in Assemblea capitolina ci sarà anche Marco di Stefano, già consigliere regionale fino al 2013 e deputato del Pd fino al 2018, il coordinatore cittadino dell'Udc, Roberto Riccardi, Maria Pia Capozzo, definita dal segretario regionale del partito dello scudo crociato, Antonio Saccone, "la prima whistelblower d'Italia". Per il senatore Udc "usciamo finalmente da questo Truman show Cinque Stelle, finito con una loro schiacciante minoranza in Consiglio comunale, dopo che 5 anni fa erano entrati con una schiacciante maggioranza. Non era mai successo a un sindaco una cosa del genere".

Forza Italia, c’è Marcello De Vito: l’ex mr. preferenze del M5s

In lista anche il presidente uscente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, entrato pochi mesi fa in Forza Italia dopo una lunga militanza nei 5S; Simone Foglio, storico esponente di forzista tornato tra gli "azzurri" dopo una breve parentesi con la Lega; Simone Leoni Ghergo, coordinatore regionale dei giovani FI, e Antonio Fugazzotto, coordinatore regionale di Forza Italia.

Elezioni comunali, FI-UdC: “Possiamo fare grande risultato”

"Anche se non obbligato dalla legge, ho mandato copia della lista al prefetto di Roma per tutte le verifiche di legalità piuttosto che al presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, perché dopo l'espressione rivolta alla compianta Jole Santelli - ha detto il commissario romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri - non dovrebbe ricoprire più quel ruolo". La senatrice Udc, Paola Binetti, plaude la capolista Maria Spena: "Una scelta fatta non in virtù di quote di genere ma per una reale competenza amministrativa che e' la maggiore lacuna di questa città. C'è stato un degrado progressivo e mi stupisce che ci siano ancora tanti romani che possano sostenere una candidatura Cinque Stelle dopo questo sfascio quotidiano". Il segretario Udc, Lorenzo Cesa, manda invece un messaggio al veleno agli alleati meno moderati del centrodestra: "Faremo uno straordinario risultato, possiamo essere la sorpresa. Dobbiamo portare più persone nostre all'interno del Comune, perché più ce ne saranno e più Michetti potrà vivere una vita tranquilla. Non siamo abituati a ricattare e non minacciamo, ma siamo abituati a lavorare. Purtroppo siamo fatti così".