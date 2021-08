Lista civica Virginia Raggi: ecco i nomi dei 41 candidati

Due assessori uscenti e un ex ministro del governo Prodi. Per il resto una serie di nomi alla loro prima esperienza politica, tutti provenienti dalla società civile. Sono stati ufficializzati ieri i 41 nomi presenti nella lista civica Virginia Raggi. A guidarla ci sarà Alessandro Bianchi spostato nuovamente verso la civica. Annunciato a inizio agosto come capolista di questa lista, la settimana scorsa la stessa sindaca Virginia Raggi l'aveva collocato come guida del gruppo ecologista a suo sostegno. Ieri, a sorpresa, il nuovo trasloco.

Urbanista ed ex ministro dei trasporti del governo guidato da Romano Prodi, Bianchi sarà affiancato da altri 2 nomi nomi. Si tratta dell'assessore al personale della giunta Raggi, Antonio De Santis, e dall'altra assessora, Veronica Tasciotti, in Campidoglio da appena tre mesi. Per il resto solo esordienti.

Fra loro ci sono esperti ed esperte, tra l'altro, di urbanistica, digitale, ambiente e politiche sociali. Giovani e meno giovani, ognuno con la loro esperienza e con tanta voglia di poter presentare i propri progetti e le proprie idee per dare un contributo per lo sviluppo della Capitale.

Si tratta, fanno sapere dalla civica, di "professionisti, dipendenti pubblici e privati, ma anche neodiplomati che provengono da tutti i municipi di Roma e che, partendo dal loro impegno nelle aree a loro più vicine, hanno deciso di “metterci la faccia” e impegnarsi in prima persona con proposte serie e praticabili per il bene della città e di tutti i romani".

Qurantuno i candidati e il 41% è donna.

Ecco la lista completa

Amadei Jessica

Angius Salvatore

Barrera Pietro

Bezziccheri Andrea

Bianchi Alessandro

Borgatta Tiziana

Caggia Fausto

Calvo Marco

Candigliota Serena Maria

Casale Massimo

Ceccato Emanuele

Ciraulo Carmelo

Colalongo Jacopo

Colarossi Marco

Corruccini Alessandro

Crasta Alessandro

D’angelillo Alessandro

De Santis Antonio

Donvito Teresa

Doria Marco

Frilli Renato

Gabbani Alessandra

La Bollita Paolo

Libonati Antonio

Milioni Barbara

Mirolla Miriam

Nangano Annamaria

Pagliara Francesca

Panzetti Emanuele

Petricca Maria Martina

Porcellana Marco

Raggi Gabriella

Ricci Alessandro

Rovelli Roberta

Sansone Amelia

Scatamacchia Giulia

Sciarra Marco

Tasciotti Veronica

Tesse Francesco

Torti Anna Chiara

Zazzaretta Valeria