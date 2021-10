La lista Calenda è il primo partito a Roma, il PD peggio del 2016. Le periferie bocciano Lega e M5s

Il primo partito a Roma è una lista civica, quella del candidato arrivato terzo, Carlo Calenda. Il dato è nettissimo: 19,07%, quanto basta per battere Fratelli d'Italia, al 17,43, e il Partito Democratico, fermo al 16,38. Un dato, quello della lista Calenda, inferiore di poco a quello del candidato sindaco (19,82 il suo dato). Si attende la ripartizione dei seggi, ma appare evidente una quota variabile tra i 4 e i 5 consiglieri che andranno a sedere all'opposizione, spostando l'asse verso il centro.

La lista Calenda si prende il cuore di Roma

L'affermazione della lista Calenda è netta in particolare al centro della città: nel I municipio lista al 28%, candidato al 30. Nel secondo candidato al 36 e lista al 33%. Nel III lista al 20%. In molti municipi sopravanzata la lista del Partito democratico. Un successo che, evidentemente, ridimensiona anche il ballottaggio di Roberto Gualtieri e mette in allarme il partito democratico in vista del ballottaggio.

Il Partito democratico peggio del 2016

Nel centrosinistra il Pd festeggia il ballottaggio di Gualtieri, ma non può assolutamente ridere. Il 16,38% pone il partito al di sotto della performance del 2016 quando i dem a sostegno di Giachetti sfondarono quota 17%. Bene la Civica Gualtieri, al 5,40%. Male le liste di sinistra: Roma Futura si ferma al 1,98%, mentre Sinistra Civica Ecologista sfonda di poco quota 1. Male Verdi e Partito socialista, Demos si ferma sotto l'1%.

Per Fdi festa a metà. Lega schiantata

A destra Fratelli d'Italia si ferma sotto il 20% e se festeggia la leadership del centrodestra, non può esultare. Malissimo la Lega che si ferma sotto il 6 (5.93%). Terribile il confronto con le europee del 2019 (Lega oltre il 25%) e le politiche del 2018 quando in periferia fu vero e proprio boom. A Tor Bella Monaca passa dal 37% al 9%. Forza Italia si conferma in declino e si ferma al 3.59, sopra la lista Michetti a quota 2.47%.

C'era una volta il M5s

Il M5s viene spazzato via. La lista al primo turno nel 2016 raccolse 420.435 voti. Domenica e lunedì ne ha presi 110.789. Raggi, con le sue civiche, regge, ma passa dai 461190 voti del primo turno 2016 ai 210168 di ieri. Meno 500.000 voti rispetto al ballottaggio quando la sindaca vinse con 770564 voti. Regge grazie alla civica Raggi che porta a casa 43.212 voti per un totale del 4.29%. Male il cartello ecologista, fermo poca sopra all'uno.

Tra i candidati minori prevale Luca Teodori del Movimento 3V. Male tutti gli altri, tutti nettamente sotto l'1%.

Candidato Sindaco Voti % MICHETTI 332.206 30.15 Liste Collegate Voti % GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 175.608 17.43 RINASCIMENTO SGARBI MICHETTI SINDACO CAMBIAMO ROMA 18.519 1.84 LISTA CIVICA MICHETTI SINDACO 24.894 2.47 LEGA SALVINI PREMIER 59.764 5.93 FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER MICHETTI - LIBERTAS - UNIONE DI 36.163 3.59 PARTITO LIBERALE EUROPEO ROMA CON MICHETTI 1.357 0.13 Totale Voti Liste Comunali 316.305 31.40

Candidato Sindaco Voti % TREFILETTI 1.586 0.14 Liste Collegate Voti % ITALIA DEI VALORI 1.450 0.14

Candidato Sindaco Voti % TEODORI 7.075 0.64 Liste Collegate Voti % VERITA' 3V LIBERTA' 6.453 0.64

Candidato Sindaco Voti % RAGGI 210.168 19.08 Liste Collegate Voti % CULTURA E INNOVAZIONE ROMA ECOLOGISTA VIRGINIA RAGGI SINDACA 10.242 1.02 SPORTIVI PER ROMA "VIRGINIA RAGGI SINDACA" 6.809 0.68 MOVIMENTO CINQUE STELLE "2050" 110.789 11.00 ROMA DECIDE "VIRGINIA RAGGI SINDACA" 2.235 0.22 LISTA CIVICA "VIRGINIA RAGGI" 43.212 4.29 CON LE DONNE PER ROMA "VIRGINIA RAGGI SINDACA" 4.851 0.48 Totale Voti Liste Comunali 178.138 17.68

Candidato Sindaco Voti % GRISOLIA 508 0.05 Liste Collegate Voti % PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 475 0.05

CIRILLO

Candidato Sindaco Voti % CIRILLO 3.231 0.29 Liste Collegate Voti % PCI 3.085 0.31

Candidato Sindaco Voti % MARRAZZO 2.718 0.25 Liste Collegate Voti % PARTITO GAY LGBT+ SOLIDALE AMBIENTALISTA LIBERALE 2.583 0.26

CORRADO

Candidato Sindaco Voti % CORRADO 608 0.06 Liste Collegate Voti % PROGETTO CIVICO ATTIVA ROMA 584 0.06

Candidato Sindaco Voti % GISMONDI 1.562 0.14 Liste Collegate Voti % MOVIMENTO IDEA SOCIALE M.I.S. 1.480 0.15

BERDINI

Candidato Sindaco Voti % BERDINI 4.677 0.42 Liste Collegate Voti % ROMA TI RIGUARDA BERDINI SINDACO PARTITO DEL SUD 4.174 0.41

Candidato Sindaco Voti % CIRILLO 331 0.03 Liste Collegate Voti % PARTITO DELLE BUONE MANIERE 249 0.02

Candidato Sindaco Voti % MAGLI 401 0.04 Liste Collegate Voti % MPL MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS 388 0.04

Candidato Sindaco Voti % CENCIOTTI 2.044 0.19 Liste Collegate Voti % IL POPOLO DELLA FAMIGLIA "NO GENDER NELLE SCUOLE" 1.623 0.16

Candidato Sindaco Voti % GUALTIERI 297.775 27.03 Liste Collegate Voti % DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 9.564 0.95 LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO 54.372 5.40 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI 2.820 0.28 ROMA FUTURA FEMMINISTA EGUALITARIA ECOLOGISTA 19.901 1.98 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA 20.287 2.01 EUROPA VERDE ECOLOGISTA - EUROPEAN GREEN PARTY - VERDI 9.288 0.92 PD PARTITO DEMOCRATICO 165.001 16.38 Totale Voti Liste Comunali 281.233 27.92

Candidato Sindaco Voti % CALENDA 218.395 19.82 Liste Collegate Voti % CALENDA SINDACO 192.102 19.07

Candidato Sindaco Voti % QUINTAVALLE 3.753 0.34 Liste Collegate Voti % PARTITO COMUNISTA MARCO RIZZO 3.558 0.35

Candidato Sindaco Voti % CANITANO 6.562 0.60 Liste Collegate Voti % POTERE AL POPOLO 6.043 0.60

Candidato Sindaco Voti % PRIOLO 188 0.02 Liste Collegate Voti % FIGLI D'ITALIA BAMBINI NEL MONDO CARLO PRIOLO SINDACO 164 0.02

Candidato Sindaco Voti % IACOMONI 737 0.07 Liste Collegate Voti % MOVIMENTO STORICO ROMANO LISTA NERONE 692 0.07

Candidato Sindaco Voti % LOZZI 4.489 0.41 Liste Collegate Voti % REVOLUZIONE CIVICA 4.171 0.41

Candidato Sindaco Voti % TROMBETTA 1.693 0.15 Liste Collegate Voti % RICONQUISTARE L'ITALIA 1.515 0.15