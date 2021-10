VIDEO | La fine dell'era Raggi

E’ senza dubbio la fine di un'era, quella non solo di Virginia Raggi, ma del Movimento cinque stelle romano spazzato via dalle amministrative del 3 e 4 ottobre.

Dalla campagna elettorale circondata dagli attivisti del M5s e con i big del partito come Alessandro Di Battista, Marcello De Vito (che ha corso con Forza Italia nelle ultime elezioni), ma anche Enrico Stèfano e Roberta Lombardi. Fino alle lacrime di commozione dal balconcino del suo ufficio da prima cittadina della Capitale.

Poi gli ultimi giorni di campagna elettorale dove il simbolo del Movimento fondato da Beppe Grillo quasi scompare per far posto unicamente al suo nome. Con il comitato elettorale, allestito per lo spoglio di lunedì 4 ottobre, svuotato: nessun big ad eccezione di Marco Doria si è fatto vedere. Con l'ormai ex sindaca di Roma che si rivolge ai cronisti solo alle 22:15.

Salita e ascesa di Virginia Raggi che, visti i risultati e il suo quarto posto dopo Carlo Calenda, ha ottenuto il peggior risultato di sempre come sindaco uscente.