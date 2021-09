VIDEO | Elezioni municipio IX: intervista a Marco Muro Pes, candidato presidente per la lista Calenda Sindaco

Mobilità, cura del verde, valorizzazione del commercio di prossimità e gestione dei rifiuti. Marco Muro Pes, il candidato presidente del Municipio IX per la lista Calenda Sindaco, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Trasporto pubblico in periferia

In materia di trasporto pubblico Muro Pes ha ricordato l’intenzione, contemplata anche nel programma di Calenda, di prolungare tutte le linee fine al Raccordo Anulare, dove poi realizzare parcheggi di scambio. Per quanto di competenza territoriale ha auspicato il prolungamento della linea B, con una deviazione che da Magliana, passando per Mostacciano e Spinaceto, raggiunga Trigoria.ù

La cura del verde

Per la gestione del verde, oltre al potenziamento del Servizio Giardini a livello locale, il candidato di Calenda nel Municipi XI ha dichiarato l’intenzione di attivare una collaborazione tra cittadini volontari ed amministrazione.

I rifiuti

Relativamente ai rifiuti Muro Pes ha ricordato l’obiettivo di estendere la percentuale di porta a porta soprattutto per le utenze non residenziali, portandola all’80%. Dove possibile, ha auspicato una crescita del Pap anche per le utenze domestiche.

Il commercio di prossimità

Per quanto riguarda il rilancio dei negozi di vicinato e dei mercati rionali, ha in programma d’incentivare lo studio di forme finalizzate all’acquisizione ed alla cura dei clienti, auspicando anche uno sviluppo del servizio di delivery.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)