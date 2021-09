VIDEO | Elezioni municipio IX: intervista a Carla Canale, candidata presidente per la lista Virginia Raggi sindaca

Trasporti pubblici nelle periferie, gestione del porta a porta, manutenzione del verde pubblico e sostegno al commercio di prossimità. Carla Canale, candidata presidente del Municipio IX per la lista Raggi Sindaca e M5s ha risposto alle domande di RomaToday.

Trasporti pubblici e periferie

In materia di trasporti pubblici, Canale ha ricordato i progetti in essere, come quello della Filovia Eur Magliana Villa Bonelli e quelli nel programma, come la revisione della rotonda dell’ex Dazio, per facilitare il passaggio anche del TPL. Sul piano del trasporto metropolitano ha ricordato l’intenzione del Campidoglio di portare il servizio fino a Spinaceto- Tor de’ Cenci.

La manutenzione del verde

In relazione alla gestione del verde, pur sottolineando il progresso fatto con l’assunzione di nuovi giardinieri (+ 13 unità nel Municipio IX) Canale ha evidenziato l’importanza del contributo offerto dalla cittadinanza attiva. Un aiuto in parte già sperimentato con alcune forme di sussidiarietà nella manutenzione orizzontale del verde. Una pratica quindi che, in attesa dell'assunzione di altri giardinieri pubblici, non va dispersa.

I rifiuti

In materia di gestione dei rifiuti, Carla Canale ha dichiarato che l’ipotesi di estendere il porta a porta a Spinaceto e Laurentino è in fase di studio. La possibilità di realizzarlo si lega, ha spiegato la candidata, ad un’attenta analisi demografica di questi due quartieri, gli unici del Municipio IX a non essere serviti dal porta a porta.

Il commercio di prossimità

Per quanto riguarda le difficoltà vissute dal commercio di vicinanza, Canale ha ricordato il ruolo svolto, durante la pandemia, da alcuni comitati di quartiere che hanno facilitato il raccordo tra domanda ed offerta. Tra le strade da perseguire per sostenere le piccole attività, la candidata ha citato l’intenzione di organizzare eventi culturali nei luoghi dove sono presenti, un modo per attirare anche nuovi clienti.

(riprese e montaggio Simone Massaccessi)