Comunali 2021, Bertolaso non sarà il candidato sindaco del centrodestra: "Non posso, sono impegnato in Lombardia"

L'ex capo della Protezione civile ha dichiarato di non essere disponibile dato il suo impegno consulente del governatore Fontana per il piano vaccinale

Sfuma l'ipotesi di Guido Bertolaso candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Il diretto interessato ha dichiarato di non essere disponibile. "Io sono qui in Lombardia come volontario consulente del governatore Fontana. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo" ha detto l'ex capo della Protezione civile ora consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale, ospite ieri sera su Rete4.

"Purtroppo, anche con rammarico, visto che sto facendo questo mestiere non posso fare campagna elettorale per fare il sindaco di Roma, dovranno trovarne un altro. L'idea di Roma - ha spiegato Bertolaso - è stata una suggestione dello scorso autunno, quando mi hanno chiamato Moratti e Fontana a fine gennaio per dare una mano ho detto 'guardate che c'è qualcuno che mi vuole candidare a fare il sindaco di Roma, parlateci perché se lavoro in Lombardia non potrò essere candidato a Roma'".

Insomma, il centrodestra perde il volto che fino ad ora era sembrato il più spendibile per le elezioni comunali. Lanciato da Forza Italia lo scorso autunno, era stato subito ben accolto dalla Lega. Un po' meno da Fratelli d'Italia che infatti a inizio anno aveva a sua volta rilanciato con il nome di Andrea Abodi, manager a capo dell'Istituto per il credito sportivo, che ora resta in lizza.

A rammaricarsi per il passo indietro di Bertolaso è il senatore e leader della Lega Matteo Salvini. "Sono rimasto dispiaciuto - ha dichiarato - continuo a pensare che Bertolaso sia il sindaco migliore per rilanciare e far rinascere la splendida città di Roma. Gli ho mandato un messaggino durante la pubblicità e vedrò di ragionarne con lui".