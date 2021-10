Gualtieri punta gli elettori del M5s: “Votatemi, renderò Roma protagonista della sostenibilità”

La sostenibilità ambientale e l'innovazione saranno priorità dell’amministrazione comunale. Parola di Roberto Gualtieri. In vista del secondo turno, Gualtieri ha deciso di rivolgersi direttamente agli elettori dell’ex sindaca. Così come ha dichiarato di volerlo fare anche per quelli di Calenda.

I punti di convergenza con il M5s

A chi gli ha chiesto “perché un elettore di Virginia Raggi dovrebbe votarlo”, l’ex ministro dello sviluppo economico ha spiegato quali sono, a suo avviso, i punti di convergenza con i pentastellati. I grillini dovrebbero convincersi a sostenerlo nel turno del 17 e del 18 ottobre “perché voglio rendere Roma protagonista della sostenibilità ambientale, della sfida ecologica e dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’inclusione, della vicinanza alle persone”.

Le sfide da affrontare

Quindi per raccogliere le sfide che l’agenda 2030 pone sul piano ambientale, ma anche per rispondere alle esigenze di modernizzazione e dell’inclusione sociale. “Ci ispiriamo a grandi valori e principi che sono al centro anche di 'Next generation Eu' e del Pnrr e penso che quindi ci sia una forte sintonia di tutte le forze democratiche ed europeiste, verso questa visione di città e di governo” ha dichiarato Gualtieri, a margine del convegno "Petroselli, il Pci e Roma” svoltosi al Tempio di Adriano in occasione del quarantennale dalla morte dell’ex sindaco capitolino.

Convergenze sì apparentamenti no

Niente apparentamenti quindi e niente ingresso del M5s nella giunta, in caso di vittoria di Gualtieri. Perché “l’ho detto dall’inizio con chiarezza” ha ricordato l’ex ministro, ed anche perchè “Conte ed i cinque stelle non hanno chiesto un apparentamento”. Ma è sulla convergenza dei temi, sui valori comuni ispirati alla “ecologia” ed all’ “innovazione”, due delle “stelle” care ai grillini, che il candidato di centrosinistra punta per conquistare l’elettorato di Virginia Raggi.