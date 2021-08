Gualtieri lancia la sua campagna: l'evento con la sindaca di Barcellona, i capilista e la canzone di Tommaso Paradiso

Un mese tutto d'un fiato. E' quello che aspetta i candidati in vista del voto del prossimo 3 ottobre. Roberto Gualtieri è pronto a lanciarsi nella sfida con un evento che segnerà il via ufficiale della campagna elettorale. Il candidato di centrosinistra ha convocato l'intera coalizione giovedì prossimo, 2 settembre, in piazza Bocca della Verità, a pochi passi da quel Campidoglio che punta a conquistare.

Un evento che vedrà la presenza di tutti i candidati presenti nelle liste elettorali e non solo. Al fianco dell'ex ministro dell'Economia scente anche la sindaca di Barcellona Ada Colau, presente in città sin dal mattino al fianco del candidato di centrosinistra.

In particolare Colau, Gualtieri e Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale per l’Innovazione e consigliera di amministrazione Rai, saranno protagonisti dell’incontro “La rivoluzione delle città. Prossimità, trasformazione ecologica, partecipazione”. L'evento si svolgerà alle 12 presso il comitato elettorale di via di Portonaccio e sarà un’occasione per uno scambio di idee sul futuro delle città europee e per una discussione sulle esperienze vincenti del “modello Barcellona”, che ispirano alcuni punti qualificanti del programma, come “la città dei 15 minuti”.

La prima cittadina catalana poi in serata parlerà dal palco: sarà lei ad aprire l'evento alle 18. A seguire i sette capilista delle sette liste a sostegno di Gualtieri. Quindi sarà la volta del governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A chiudere l'intervento di Roberto Gualtieri.

Tocco pop dell'evento è la canzone della campagna elettorale del centrosinistra, I nostri anni di Tommaso Paradiso che risuonerà a piazza Bocca della Verità.