Elezioni comunali, l'idea di Gualtieri: "Il Tevere sarà come la Senna"

"Ci sono dei progetti europei che la sindaca di Parigi Anne Hidalgo sta realizzando che noi vogliamo fare anche a Roma: la città dei 15 minuti, tutto il grande lavoro che stanno facendo sulla Senna e che noi vogliamo realizzare sul Tevere": sono le parole di Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra, alla radio NSL - New Sound Level. "Dobbiamo fare delle partnership con le altre grandi capitali per fare una rete di città che contribuiscono alle sfide di oggi", ha aggiunto Gualtieri: "Le città devono essere un laboratorio del mondo nuovo e Roma deve essere una città dove finalmente funzionano i servizi fondamentali e non sono in discussione. Questa deve essere l'ultima campagna elettorale dove si parla di rifiuti, di erba che non si taglia e simili".

All'interno del Piano del Verde di Gualtieri Sindaco, a cui Roma Today ha potuto avere accesso, vi sono più dettagli sulle intenzioni del candidato sindaco del fronte progressista: "Il Tevere, l’Aniene e gli altri fiumi di Roma debbono tornare ad essere parte della vita della città", si legge nel documento politico redatto dall'ex MEF: "Per questo avvieremo iniziative per consentire di ridefinire gli ambiti urbani tra città e fiume, aumentandone la sicurezza idraulica, la naturalità e la fruibilità". Lo strumento citato da Gualtieri è quello del "Contratto di Fiume" ma non vengono escluse campagne di "coinvolgimento diretto degli abitanti". Ancora: "Utilizzeremo i fondi nazionali ed europei e la capacità di promuovere progetti innovativi. Massimo impulso sarà dato all’attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e al PAESC", acronimo per il "Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Comune, previsto dal nuovo “Patto dei Sindaci” Europeo: di cui saremo protagonisti".

Nel 2017 Anne HIdalgo, sindaca socialista di Parigi, ha inaugurato il Parc Rives de Seine: una estesa pedonalizzazione totale e riqualificazione degli argini della Senna, dalla Tour Eiffel alla Bastiglia. Liberate dalle automobili e rese accessibili a biciclette e pedoni, con bistrot e spazi ginnastica.

Al momento dell'inaugurazione la Hidalgo disse: "Cinquant'anni di autostrada urbana finiscono definitivamente oggi. Non siamo contro le autovetture, siamo contro l'inquinamento. Bisognava osare e fare ciò che abbiamo fatto, restituire questo spazio ai cittadini". La pedonalizzazione degli argini della Senna è parte integrante del progetto della Parigi da 15 minuti, marchio di fabbrica della Hidalgo, rieletta sindaco nel 2020.