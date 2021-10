VIDEO | Il sindaco Gualtieri entra in Campidoglio, il passaggio di consegne con Virginia Raggi

“Ringrazio Virginia Raggi per il lavoro svolto, ora per me inizia una fase intensa ed emozionante”. Alle 11 di oggi, giovedì 21 ottobre, Roberto Gualtieri arriva con la sua auto all’ingresso di palazzo Senatorio. Con emozione saluta i cronisti e sale quelle scale che indicano in maniera ufficiale il suo passaggio a primo cittadino di Roma.

L’incontro con Virginia Raggi per il consuetò passaggio di consegne, poi l’affaccio dal balconcino dell’ufficio del sindaco insieme. “Oggi consegno la città al nuovo sindaco al quale rinnovo i migliori auguri per il nuovo lavoro”, dice Virginia Raggi una volta raggiunta l’aula Giulio Cesare insieme a Gualtieri. “Sono onorato di ricoprire questo ruolo e darò tutto me stesso - risponde il nuovo sindaco di Roma -. Ora subito al lavoro”. E a chi chiede dove sia la fascia tricolore Gualtieri risponde: “A tempo debito”.

Subito dopo, Raggi lascia il palazzo insieme al suo staff, tra gli applausi.