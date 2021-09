Elezioni Roma, Gualtieri: "Periferie ripartano con investimenti per la rigenerazione urbana"

Il candidato sindaco per il Centrosinistra dal mercato rionale del Tiburtino III: "In questi anni sono state abbandonate. Mai più cittadini di serie A e serie B"

Da Casal Bruciato al Tiburtino III, dove ha visitato il mercato rionale. Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il Centrosinistra, è tornato in periferia stavolta scegliendo il IV Municipio dove Massimiliano Umberti è la speranza della coalizione dopo l'amministrazione grillina di Roberta Della Casa, sfiduciata nel maggio 2020.

Ed è da qui che Gualtieri ha rilanciato le sue idee per le periferie: "Le periferie in questi anni sono state abbandonate e devono ripartire con investimenti per la rigenerazione urbana - le parole dell'ex Ministro - , con servizi di prossimità ma anche valorizzando e rilanciando luoghi importanti come i nostri mercati".

"I mercati possono diventare luoghi di aggregazione - continua il candidato del Centrosinistra - , dove si può anche consumare oltre che acquistare cibo di qualità, come avviene anche già in Spagna e in altre realtà europee. Noi lavoriamo con i cittadini. Sono stato, prima, in un centro anziani e pensiamo che tutti i quartieri debbano avere servizi, polizia ma anche lavoro per recuperare una dimensione di vita sociale. Questo è il nostro modello per la città dei 15 minuti: in cui non ci devono esistere cittadini e quartieri di serie A e di serie B".