VIDEO | Gualtieri chiude la campagna elettorale a piazza del Popolo: "Tutto il mio impegno per Roma"

Presenti anche i big del partito e il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. Gualtieri: "Io sono qui ad impegnarmi non solo a vincere le elezioni, ma a dare il massimo per contribuire al rilancio di questa città"

“Io sono qui ad impegnarmi non solo a vincere le elezioni, ma a dare il massimo per contribuire al rilancio di questa città”. Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra, ha chiuso la sua campagna elettorale in una piazza del Popolo gremita. Non piena con i numeri “di una volta”, ma con tanti attivisti, elettori, volontari che in questi mesi sono stati accanto al loro confidato e che ora sentono vicina la vittoria. “Ho una buona sensazione - dice Gualtieri - parlando con le persone in diversi mi hanno detto di non aver votato al primo turno ma che ora lo faranno. Speriamo”.

Accanto a Gualtieri, sul palco, sale anche il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ma ci sono anche Gianni Cuperlo, il ministro alla Cultura, Dario Franceschini, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per citarne alcuni. Presente anche l’ex vice sindaco della giunta Raggi, Luca Bergamo: “Ho dato una mano a Gualtieri perchè ritengo che sia la proposta migliore per questa città - spiega Bergamo -, il risultato elettorale di Raggi dovrebbe far riflettere”.

“Andiamo a vincere e cambiamo Roma”, dice Gualteri al termine del suo discorso dal palco, tra gli applausi dei sostenitori.