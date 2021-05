Gualtieri in visita al X municipio: "Grazie al Recovery, opportunità per il rilancio del mare"

Domenica al mare per Roberto Gualtieri che nel tour elettorale verso le primarie ieri è stato ad Ostia. "E' un municipio molto vasto con tanti quartieri, come Ostia e Acilia, ognuno con i suoi problemi, spesso molto gravi. - ha affermato Gualtieri sul lungomare di Ostia, incontrando i cittadini in Piazza Anco Marzio.- Vengo proprio ora dal Parco della Madonnetta che da molti anni è in uno stato di totale degrado, con un centro sportivo bellissimo abbandonato e una discarica a cielo aperto".

L’incontro con le associazioni del territorio

L'ex ministro che non ha risparmiato l'attuale amministrazione, ha ribadito l'importanza di creare progetti e programmi proprio con la partecipazione dei cittadini, incontrando i comitati e le associazioni del territorio. Al fianco dell'esponente Pd, anche la senatrice dem Monica Cirinna', la deputata Beatrice Lorenzin, arrivata in 'borghese' con le sue figlie a sentire Gualtieri, e il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Risorse del Recovery per il rilancio del mare

Un 'tour' partito dall'entroterra, lungo il sentiero Pasolini, fino al Parco della Madonnetta per poi arrivare ad Ostia dove, appunto, lo attendevano cittadini e militanti del Pd. Qui sono state fatte "tante promesse non mantenute" ha detto Gualtieri sottolineando però le potenzialità di Ostia e del Municipio: "Noi qui abbiamo il Mare di Roma", ha proseguito l’esponente dem. "Le grandi città mondiali investono su questo. Anche grazie alle risorse del Recovery, avremo l’opportunità di fare un grande piano per il rilancio del mare, del turismo sostenibile e anche dei servizi di prossimità ai cittadini". Gualtieri infatti, rimarca la necessità della "prossimità' con la proposta "più servizi, accessibili in 15 minuti". Proprio per questo ha proseguito parlando anche del problema della mobilità, puntando sulla metropolitana: "Vogliamo trasformare la Roma-Ostia in una vera metropolitana di superficie".

Sulle vicende di cronaca legate alla località di ostia

“Ci batteremo sempre per la legalità e che dobbiamo dire grazie a chi ha il coraggio di battersi per questo", ha detto il deputato dem in merito al plauso avuto dalla 'mamma coraggio' che ha denunciato i due esponenti del clan Spada. "Se applaudire chi ha avuto il coraggio di denunciare la malavita alla polizia, vuol dire mettere a rischio l'occupazione non usciremo mai da una certa impostazione. Qui "per risolvere i problemi - ha concluso Gualtieri – serve sviluppo e coesione sociale garantendo il diritto ad un lavoro di qualità".