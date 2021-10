Elezioni comunali, anche Gualtieri incontrerà Raggi: “Partiamo subito con azione di governo”

Il candidato sindaco del centrosinistra in Campidoglio per parlare dei dossier più importanti della città. Ieri il caffè tra Raggi e Michetti

Dopo il caffè tra Virginia Raggi ed Enrico Michetti, anche Roberto Gualtieri annuncia un incontro istituzionale con la sindaca uscente. “Anche io parlerò con la sindaca per vedere i dossier aperti, perché bisogna partire subito con l'attività di governo, a partire da Expo" - ha detto il candidato del centrosinistra arrivato al ballottaggio.

Elezioni comunali: anche Gualtieri incontrerà Raggi

L’ex Ministro accetta così l’invito in Campidoglio dell’ormai ex cittadina che aveva chiamato a Palazzo Senatorio i due in lizza per il ruolo di sindaco per parlare con loro delle questioni prioritarie per la città: otta alla criminalità, lavoro, periferie, trasporti e la candidatura di Roma a Expo 2030. Così le aveva elencate Raggi.

All’orizzonte nessun accordo, nessun apparentamento tra Pd e M5s. Intanto però l’ex premier oggi leader grillino, Giuseppe Conte, ha usato parole di elogio per quello che fu uno dei ministri del suo governo, Roberto Gualtieri. “E’ una persona che ha lavorato con me” – ha dichiarato Conte, nel corso della trasmissione Tagadà andata in onda su La7. “Sicuramente è una persona di valore, che non voglio sminuire nelle possibilità di far bene”.

Non un vero e proprio endorsement, ma una dichiarazione gradita dalle parti del Nazareno con Gualtieri ad aver incassato l’apprezzamento anche di Carlo Calenda, arrivato terzo nella corsa al Campidoglio ma leader della lista che a Roma è, a sorpresa, il primo partito.

Le cento piazze di Roma per Roberto Gualtieri

Intanto sabato 9 e domenica 10 ottobre, in vista del ballottaggio del prossimo week end, il centrosinistra di Roma si mobilita per Roberto Gualtieri. Più di cento le iniziative organizzate nelle vie e nelle piazze di Roma a sostegno della sua candidatura. Volontari, militanti e candidati inviteranno i cittadini a partecipare alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Gualtieri, prevista per venerdì 15 ottobre a partire dalle 17:30 in Piazza San Giovanni, e a sostenere il candidato sindaco del centrosinistra al secondo turno di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La mobilitazione, che coinvolgerà tutti i quartieri di Roma, vedrà protagonisti anche i candidati presidenti del centrosinistra per i Municipi, impegnati nei turni di ballottaggio. Dai territorio al Campidoglio c’è una città da conquistare.