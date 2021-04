“Noi Virginia Raggi non la possiamo votare”: il padre del governo giallorosso scarica la sindaca

Goffredo Bettini, esponente di primo piano del Partito Democratico romano, padre del governo giallorosso, torna in un intervento radio a chiudere le porte a un alleanza PD-M5S sul nome di Virginia Raggi: “Non ci mettiamo d'accordo (con il M5S) perché l'esperienza concreta non è stata positiva. Non possiamo votare una sindaca che, a nostro giudizio ma anche per la maggioranza dei romani, ha governato malamente. Non c'è nulla di personale o d'ideologico nei confronti dei 5Stelle o di Virginia Raggi. Noi diamo un giudizio di merito, i sindaci vanno giudicati per quello che fanno per le loro città. Noi a Roma siamo obbligati a cambiare”, ha detto intervistato a Radio Anch’Io.

Escluso il ruolo della sindaca, invece, la linea fra il PD e i pentastellati è più che giusto che si rinforzi secondo l’esponente dem, da sempre uno dei principali architetti dell’alleanza fra i democratici e il (nuovo) Movimento guidato da Giuseppe Conte: “Io penso che Conte abbia una capacità di parlare a un elettorato trasversale, anche per una sua semplicità di linguaggio. Conte con la genuinità ha conquistato una certa popolarità e può aggiungere al campo democratico nuova forza. Tra M5s e Pd ci può essere benissimo una sinergia di ruoli se siamo bravi. Non ho mai parlato di alleanza strutturale che forse è diventata oggettiva adesso, se si accetta uno schema elettorale maggioritario anzichè proporzionale. Prima l'alleanza M5s-Pd era una scelta politica, ora siamo davvero obbligati” Secondo Bettini il Pd "deve tornare a preoccupare di più degli ultimi, delle fasce più dolenti della società che sono state abbandonate e che ci hanno lasciato per andare a destra con la Meloni e Salvini".