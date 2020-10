Comunali Roma 2021, Giletti: "Provo angoscia a vedere Roma ridotta così"

AGENZIA DIRE - "Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho bisogno di pensarci duemila volte". Stavolta Massimo Giletti va oltre l'ironia, dando così corpo alle indiscrezioni uscite sulla sua possibile candidatura. Di fatto il conduttore non si nasconde più, ma non entra nei dettagli quando gli si chiede se gliel'ha chiesto Matteo Salvini: "Me l'ha chiesto sua santità- scherza lui mentre s'infila nell'auto blu che lo porta via dopo aver moderato un dibattito alle Officine Farneto- per migliorare Roma c'e' bisogno di un santo...".

Sorride, ma pochi minuti prima sul palco del congresso Anpit aveva quasi rubato la scena al presidente dell'Istat Blangiardo e al ministro Boccia. Tra una domanda e l'altra agli ospiti, Giletti parla di sè e di come quest'Italia governata da Cinque stelle e Pd sia "alla deriva, senza più senso di responsabilità o morale".

Alla vigilia della probabilissima discesa in campo di Carlo Calenda nel centrosinistra, Giletti ricorda i trascorsi da "operaio" nell'azienda tessile del papà: "Gli operai non sono altro da noi- spiega alla platea di imprenditori- ma quanti imprenditori si sono tolti la vita in questi anni? Gli imprenditori devono sedersi ai tavoli, ai tavoli deve sedersi chi produce lavoro. Questi miliardi europei arriveranno davvero?".

Poi, incalza: "Quando sento Conte dire 'se va male non ci voterete più, mi preoccupo molto. Se va male, va male per tutti. Abbiamo parlato tanto di banchi a rotelle e non di sanità, non siamo neanche riusciti a scaglionare gli ingressi nelle scuole. Se continuiamo a parlare di progetti sui monopattini invece di fare cose serie e strutturali, qui andiamo a casa tutti, finiremo come l'Argentina".

Arriva Boccia, juventino come lui. Scherzano sulla cravatta del club bianconero indossata dal conduttore di La7. Anche ora, col ministro presente che parla di tamponi e terapie intensive, Giletti riesce a deviare il discorso su Roma: "Quando mi dicono 'fai il sindaco di Roma'...ma io nemmeno di Ladispoli, perchè andrei lì con un ruspa, tirerei giù tutto, perchè qui c'è da tirare giù tutto. Voi siete molto bravi a mediare io non ce la farei, vi invidio. Avete visto in che stato è ridotta Roma? Erba da tutte le parti".

Nei giorni scorsi Massimo Giletti aveva parlato dell'ipotesi da Myrta Merlino su La7, di fatto avallando la possibilità: "Anche se dicessi cosa vorrei fare in una città come Roma... sono venuto qui non per parlare di me ma di altro. Roma non è solo Italia, Roma è mondo. Esiste una legge speciale per Parigi, per Londra, Roma è l'immagine del nostro Paese nel mondo"