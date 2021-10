La sconfitta di Michetti piega il centrodestra, Gasparri: "Civico ignoto, con Bertolaso avremmo vinto"

Il risultato delle urne è stato chiaro, per il centrodestra a Roma la sconfitta è stata sonora: Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco con il 60% delle preferenze, Enrico Michetti si è fermato appena al 40% senza mai dare il segnale di una rimonta. Già nel corso dello spoglio è stato il centrosinistra a fare festa. Così a destra è il momento delle riflessioni interne alla coalizione e delle critiche: nel mirino Giorgia Meloni, main sponsor di Michetti al Campidoglio.

La mancata candidatura di Bertolaso

Ci va giù durissimo il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, tra coloro che per mesi hanno fatto la corte a Guido Bertolaso affinchè accettasse l’incarico di candidato sindaco del centrodestra a Roma. "Se abbiamo sbagliato il candidato alle comunali di Roma? Ieri la Meloni ha detto che per il futuro bisogna pensare a profili politici, se a Roma si fosse pensato a qualche profilo politico...". ha detto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'. A Roma "noi proponevamo Bertolaso che avrebbe sicuramente vinto e altri candidati politici se la sarebbero battuta".

Il no di Meloni a Berttolaso candidato sindaco

Perché non avete candidato Bertolaso allora? Lo hanno incalzato i conduttori: "Lui ad un certo punto si è ritirato quando è stato logorato da certe bizze, perché non lo volevano tutti". Il riferimento è proprio a Meloni che si è messa di traverso sulla candidatura dell’ex capo della Protezione Civile. "Mi sembrava che FI e Salvini lo volessero ma che non ci fosse entusiasmo in altri soggetti. Quando hanno detto si, Bertolaso aveva già lasciato la scena". Si perchè per Roma, così come per Milano, la scelta sul nome del candidato sindaco nel centrodestra è andata per le lunghe: Michetti ha potuto cominciare la campagna elettorale solo a inizio giugno. Troppo tardi per recuperare il gap con i suoi competitor, troppo poco tempo per farsi conoscere e abbandonare l’etichetta di ‘Michetti chi?’.

Gasparri: "Michetti civico ignoro, con Bertolaso avremmo vinto"

"Il civico è importante quando porta un valore aggiunto. La Moratti, ad esempio, quando si candidò la prima volta era un cognome famoso". Michetti invece non lo conosceva nessuno. "Michetti - prosegue Gasparri - è un ottima persona dipinta in modo vergognoso, perché non è un fascista né un reazionario. Era forse il 'civico ignoto' - ha scherzato il senatore - tutti i non politici sono civici. Ma non è che tutti i non politici possono portare un valore aggiunto".