La riscossa di FdI passa dall'ala moderata. Ciocchetti: “Ingeneroso attribuire sconfitta a Michetti, dobbiamo tornare su territorio”

“Dipingere Fratelli d’Italia come un partito vicino ai neofascisti, composto da estremisti di destra è una mistificazione. Un meccanismo creato ad arte che ha offuscato la nostra proposta politica penalizzandoci”. Così Luciano Ciocchetti, ex DC poi UdC con due anni passati anche tra le fila di Forza Italia e oggi dirigente di spicco dell’area moderata, riformista e conservatrice di Fratelli d’Italia, analizza le vicende politiche che hanno caratterizzato la campagna elettorale appena conclusa. Se per il candidato sindaco Enrico Michetti, scelto proprio dalla leader di FdI, l’esito delle urne parla di una disfatta (Gualtieri 60%, Michetti 40%), per il partito di Giorgia Meloni c’è la magra consolazione di essere la seconda forza politica più votata a Roma dopo la lista Calenda. Un risultato che le consegna al momento la leadership del centrodestra. A Roma male Lega (5,93%) e Forza Italia (2,97%).

Ciocchetti, qual è lo stato di salute del centrodestra a Roma dopo l’ultima tornata elettorale? Si può parlare di sconfitta sonora?

Ci sono valutazioni diverse. Per la lista di Fratelli d’Italia c’è un risultato importante, siamo il primo partito del centrodestra. Un traguardo straordinario in un momento in cui la nostra proposta politica è stata penalizzata, offuscata da argomentazioni che nulla c’entrano con il governo della città e con il programma politico. Purtroppo è andata male la Lega, si è fermata sotto il 6% quando alle scorse europee aveva sfiorato il 26%. Credo tuttavia che all’interno della coalizione ci sia bisogno di fare una riflessione più ampia per organizzare meglio nelle grandi città la proposta politica del centrodestra.

Meloni ha suggerito per la prossima tornata elettorale di tornare a profili politici, Gasparri ha definito Michetti un “civico ignoto” dicendo che con Bertolaso, come accadde con Moratti a Milano, il centrodestra avrebbe vinto. La difesa d’ufficio a Michetti è arrivata solo da Rampelli. Lei che idea si è fatto? E’ stata una scelta sbagliata quella di candidare Enrico Michetti sindaco di Roma?

E’ assolutamente ingeneroso addossare ad Enrico Michetti le colpe del risultato. Il vero problema è stato sceglierlo solo due mesi prima. I leader del centrodestra si devono mettere in testa che bisogna scegliere il candidato sindaco, o quando sarà il candidato presidente della regione, almeno sei o sette mesi prima. Anche persone più note di Michetti avrebbero pagato questo ritardo. Roma è una città complessa, in cui va fatta una riflessione ampia: ci sono tante realtà da incontrare, conoscere e convincere. Per esempio il lavoro che ha fatto Carlo Calenda, che non stimo particolarmente, è la dimostrazione che avendo tempo si può costruire una proposta programmatica che in due mesi è impossibile avere. Penso che Michetti abbia fatto un lavoro straordinario, tra mille difficoltà: ha messo a disposizione grande competenza. Aveva bisogno solo di più tempo. Voglio dire un’altra cosa: Fratelli d’Italia è l’unico partito della coalizione che è cresciuto e ha retto, gli altri due sono crollati: difficile dare la colpa al candidato sindaco.

Michetti è stato scelto in corsa, Lega e Forza Italia avrebbero voluto candidare e ben prima Guido Bertolaso. Sull’ex capo della Protezione Civile c’è stato un veto di FdI?

Assolutamente no, basta rivedere le dichiarazioni dei vertici. Su Bertolaso anche noi eravamo d’accordo ma poi lui, per motivi personali che ha più volte spiegato, ha detto di no.

L’ala moderata di Fratelli d’Italia ha eletto due consiglieri di riferimento: Giovanni Quarzo e Francesca Barbato, secondo e terza più votati della lista. E’ un segnale...

Giovanni e Francesca vengono da due storie molto diverse e distanti da quella del Movimento Sociale Italiano: questo dimostra che Giorgia Meloni ha aperto il suo partito anche a chi ha un trascorso lontano dal MSI. Onestamente tra le fila di FdI non ho visto tutti questo vetero fascisti o neonazisti di cui si parla: ognuno ha la sua storia, il suo passato. Proprio come accade a sinistra. Siamo stati bersaglio di un meccanismo creato ad arte: Forza Nuova ed altri teppisti che strumentalizzano questioni andando a fare casino in giro non hanno nulla a che vedere con FdI. E’ chiaro che questo non è il motivo per il quale abbiamo perso, ma nelle settimane del ballottaggio ci ha penalizzato: soprattutto non si è potuto parlare dei problemi della città, come se l’assalto alla Cgil lo avesse guidato Giorgia Meloni.

La chiave quindi è quella di far emergere di più l’area e la vocazione moderata di Fratelli d’Italia?

Dall’appello di Atreju 2018 l’apertura del partito ai moderati è un percorso ancora in essere e che a livello nazionale dovrà avere e avrà un passaggio ulteriore. Giorgia Meloni in Europa non sta più con Marine Le Pen ma nel Partito dei conservatori e riformisti europei di cui è stata eletta presidente. Lo sbocco finale dovrà essere quello di creare in Italia il partito dei conservatori. L’evoluzione è già iniziata da tempo: ricordo nelle nostra fila Guido Crosetto; Elisabetta Gardini che arriva da FI; Raffaele Fitto dalla DC; io stesso sono democristiano e tanti altri. E’ chiaro che non possiamo pensare di sostitutre la classe dirigente che c’era: dobbiamo integrarla e Giorgia Meloni lo sta facendo. Bisogna creare un partito dei conservatori in cui dentro ci siano destra democratica e centro moderato per offrire una nuova opportunità e un’alternativa al centrosinistra.

Quanto ha pesato nella sconfitta una coalizione che a livello nazionale è spaccata, FI e Lega sono al governo, FdI all’opposizione…

Sicuramente anche questo ha pesato, c’è stata tutta una serie di concause per la confitta. Certo è che la divisione a livello nazionale pesa e crea confusione, così come le posizioni diverse su tutta una serie di temi che interessano i cittadini. Tuttavia penso che ci sia un problema ben più ampio: quello dell’astensionismo che colpisce tutti, destra e sinistra. Credo che i partiti debbano tornare sul territorio: tutti quanti dobbiamo porci il problema del rapporto territorio-partiti; eletti-cittadini. E’ da qui che dobbiamo ripartire.