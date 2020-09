Elezioni comunali 2021: Federico Lobuono si candida a sindaco di Roma

Arriva il primo sfidante di Virginia Raggi alle prossime elezioni amministrative. Il suo nome è Federico Lobuono, ha 20 anni, viene da Bari ma da cinque vive a Roma. "Vogliamo lavorare per trasformare Roma in una Capitale europea, che nulla ha da invidiare alle città del Nord. Una città che investe tempo, energie e risorse su cultura e turismo, in cui si mettano al centro i giovani, l’Università e la formazione" ha esordito il più giovane candidato sindaco di Roma e della storia dell'Italia repubblicana.

E mentre i partiti annaspano nell'indecisione e nessun leader viene indicato come possibile sfidante di Virginia Raggi, ci pensa un gruppo di giovani under 25 a sbaragliare le carte sul tavolo. Con la lista "La Giovane Roma", Lobuono e i suoi intendono lanciarsi in un'avventura che possa partire dalle problematiche e dai disagi della città per rendere Roma un posto all'altezza delle capitali europee. "La campagna de La Giovane Roma non sarà la classica campagna elettorale" hanno spiegato dal team di lavoro: nella lista tutti divisi in sottogruppi si occupano ciascuno di un tema diverso dal programma, al coordinamento dei volontari fino alle proposte e ai contenuti social.

“Ci siamo attivati da subito, capendo come strutturare la campagna in ogni singolo aspetto. Abbiamo studiato i programmi, coinvolto esperti, chiesto consigli e cercato altri coetanei disposti a seguirci in questa avventura”, ha spiegato Lobuono. “Dobbiamo smetterla di pensare che essere giovani sia semplicemente una fase di transizione. Non si è giovani e poi, successivamente, vecchi. La gioventù è un modo di vivere le cose, una maniera alternativa di vederle, è l’opposto del lasciarsi andare, dell’arrendersi” ha aggiunto.

Al centro del loro programma elettorale ci sono cultura e turismo, trasporti, mobilità e viabilità, e ancora ambiente, rifiuti e poi oltre università e ricerca anche l'obiettivo di rendere Roma una città Smart City e SID (Sburocratizzazione, Innovazione e Digitalizzazione) con attenzione allo sport e alle politiche giovanili e alle periferie.