Elezioni comunali 2021, insulti a Federico Lobuono: "Smetti di fare la star, che ne sai di Roma?"

“Ma dove credi di essere? In un videogioco dove al game over spegni tutto e vai a dormire? Solo uno scellerato poteva pensare di candidarsi a 20 anni e solo degli scellerati potranno votarti…” e ancora “Se questo è il futuro, aridatece er medioevo”, “Smetti di fare la star, che ne sai di Roma?” e infine “Sei solo l’ennesimo personaggio di un teatrino che non smette di imbarazzare”. Sono questi solo alcuni dei commenti che da sabato, giorno dell’annuncio della sua candidatura, Federico Lobuono sta ricevendo sulla sua pagina FB.

Lobuono ha 20 anni e dal questo inizio di aututnno è il candidato sindaco più giovane di Roma e della storia repubblicana italiana. È il primo sfidante della sindaca uscente Virginia Raggi e insieme a un gruppo di ragazze e ragazzi under 25 sta lavorando alla campagna elettorale iniziata già per lui e per la sua squadra. Concorrerà nella competizione elettorale con la lista “La Giovane Roma” e in vista delle prossime amministrative Lobuono sta già assaporando l’impietosa gogna mediatica.

Ma lui rimanda le accuse al mittente e non si lascia intimidire: “Non ci fermeranno polemiche vuote o insulti personali. Non ci tireremo indietro – ha detto Lobuono in un post sulla sua pagina FB - Nonostante gli attacchi per la città d'origine, per l'età, per i brufoli, per gli occhiali, per il mio passato, per ciò che sono e per ciò ho fatto, per come mi vesto, per le mie foto in mutande su Instagram e per questo progetto in cui credo e rappresento, sono estremamente orgoglioso della scelta che abbiamo intrapreso”.