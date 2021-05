Primarie del centrosinistra, Stefano Fassina si candida

“I tempi sono maturi per annunciare una candidatura”: lo dice Stefano Fassina presso l’associazione Enrico Berlinguer al Quadraro, luogo storico della sinistra capitolina sia per territorio che per il nome. “Al centrosinistra dico attenzione: Virginia Raggi non è stato un incidente di percorso”, scandisce il deputato di Liberi e Uguali: “Una parte del nostro elettorato ha dato un giudizio politico sul nostro percorso e ciò mi sembra ancora troppo sottovalutato”.

Come “sottorappresentato”, secondo Fassina, è “il tema del lavoro. Lo dico con rispetto di tutti gli aderenti alla coalizione”, scandisce il consigliere comunale, “è tempo di un cambio di passo su questo fronte: noi siamo qui per rappresentare tutti i cittadini che vorrebbero avere un lavoro e non lo trovano. Accanto a questo, saremo impegnati sul fronte cruciale del contrasto alle disuguaglianze e per lo uno sviluppo di una Roma sostenibile, che rimetta al centro la dignità della persona. Faremo questa bella sfida”, continua Fassina.

Il nome dell’ex candidato sindaco risulta a oggi il più pesante nell’area a sinistra del Partito Democratico: e interrogato in merito all’ipotesi che la sua presenza possa fornire da coagulo per le altre sigle su posizioni più radicali del PD, Fassina ha commentato: "La mia candidatura è frutto di 5 anni di lavoro in Campidoglio dove, metro dopo metro, abbiamo fatto un percorso nella città, nei luoghi in cui si sono sviluppati i conflitti e quindi è sostanzialmente frutto di questa rete che abbiamo costruito in questi anni. Sono molto interessato ad avere il supporto delle forze politiche che riconosceranno il percorso che abbiamo tracciato con tante compagne e compagni", conclude l’ex viceministro dello Sviluppo Economico.