Ballottaggio Roma 2021, exit poll sindaco

Chi ha vinto le elezioni a Roma? Roberto Gualtieri o Enrico Michetti. I cittadini della Capitale attendono di conoscere il nuovo sindaco dopo i risultati del primo turno. La chiusura dei seggi è prevista alle 15. Subito dopo partirà lo spoglio. Come nel caso del primo turno, Sky, Rai, La7, alla chiusura delle urne rilanceranno i primi exit poll, instant poll, sondaggi fuori dai seggi.

Lo spoglio poi procederà in maniera rapida e già dalle 16 potrebbero esserci dei risultati consolidati. Su questa pagina seguiremo, non appena disponibili, i primi exit poll che lasceranno poi spazio ai risultati reali. Al voto anche i comuni di Bracciano, Marino e Frascati per eleggere il rispettivo primo cittadino.

Gli aggiornamenti in tempo reale

Ore 15:29 - Stando alla prima proiezione, quella firmata Swg con copertura al 10%, Gaultieri è in testa con una forbice del 57.2 - 59.2%.

Ore 15:12 - Come riporta YouTrend, se a Roma i dati confermeranno la vittoria di Roberto Gualtieri, quest'ultimo si dovrà dimettere da deputato e si terranno elezioni suppletive nel collegio uninominale Lazio 1-01 della Camera.

Ore 15:04 - Instant poll Quorum Youtrend per Skytg24: Gualtieri 58-62%, Enrico Michetti 38-42%

Ore 15:02 - Tendenza Maratona Mentana: Roberto Gualtieri in netto vantaggio su Enrico Michetti

Ore 15:01 - Sondaggio Opinio Italia/Rai: Roberto Gualtieri min 59 - max 63; Enrico Michetti min 37 - max 40.

Al primo turno Michetti ha ottenuto il massimo vantaggio su Gualtieri nel Municipio VI (+20,9%), mentre il Municipio in cui Gualtieri ha superato in modo più netto il suo rivale è l’ottavo (+10,3%).

