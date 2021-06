Elezioni Roma, Enrico Michetti è il candidato del centrodestra: ufficiale il ticket con Simonetta Matone

L'annuncio in un comunicato ufficiale. Il professore: "Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto"

Il centrodestra ha ufficialmente un candidato a Roma. Si tratta di Enrico Michetti, professore e speaker radiofonico a Radio Radio. L'annuncio in un comunicato di tutto il centrodestra. "Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria".

Si chiude quindi con la decisione di far correre un ticket per le prossime elezioni, Michetti-Matone. Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto. commenta all'AdnKronos, Enrico Michetti, appena designato dal centrodestra come candidato sindaco. Per il professore di diritto e speaker radiofonico "ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi". A RadioRadio ha poi aggiunto: "Sarà una campagna elettorale civilissima. Io non parlerò male di nessuno e parlerò solo con progetti e programmi".

Avvocato, professore di Diritto degli enti locali presso l’Università di Cassino, direttore de La gazzetta amministrativa, al grande pubblico romano è noto per una rubrica su RadioRadio dove commenta l'attualità. Nel corso della sua attività professionale ha affiancato molti sindaci di centrodestra. E proprio in questo contesto è riuscito a farsi apprezzare dagli ambienti di Fratelli d'Italia. Nelle scorse settimane gli endorsment di Giorgia Meloni che è riuscita a convincere gli alleati a convergere su di lui, forte anche di sondaggi.

"Grandi passi avanti per un centrodestra compatto che lavora per vincere. Michetti e Matone sono due straordinari professionisti con un curriculum di tutto rispetto", commenta Giorgia Meloni, presidente di Fdi, al termine del vertice di centrodestra a Montecitorio.